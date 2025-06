Ārsts atzīst vainu "Draugu" zvaigznes Metjū Perija nāvē: izplatījis nāvējošu ketamīna devu

Kulta seriāla "Draugi" zvaigzne Metjū Perijs 2023. gada 28. oktobrī nomira no nejaušas narkotiku pārdozēšanas. Autopsija atklāja, ka nāvi izraisīja ketamīna iedarbība. Pēc Losandželosas apgabala medicīniskās ekspertīzes pabeigšanas 2023. gada decembrī policija turpināja izmeklēšanu par to, kā aktieris ieguvis ketamīnu. 2024. gada augustā Plasensija kopā ar vēl četriem cilvēkiem tika arestēti. Kopā ar Plasensiju apsūdzēta arī Jasvīna Sangha, kuru prokurors Martins Estrada nodēvējis par “Ketamīna karalieni”. Viņa apsūdzēta sazvērestībā par ketamīna izplatīšanu, narkotiku glabāšanu izplatīšanas nolūkā, metanfetamīna un ketamīna glabāšanu ar nodomu izplatīt, kā arī piecās ketamīna izplatīšanas epizodēs. Viņa ir vienīgā no apsūdzētajiem, kas vēl nav atzinusi savu vainu, viņas tiesas process paredzēts 2025. gada augustā.