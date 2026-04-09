Metjū Perija "ketamīna karaliene" pārtrauc klusēšanu, kad aktiera pamāte pieprasa maksimālo sodu
Sieviete, kas piegādāja ketamīnu seriāla “Draugi” zvaigznei Metjū Perijam pirms viņa nāves, ir pārtraukusi klusēšanu un atvainojusies viņa ģimenei. Aktieris nomira pēc nejaušas noslīkšanas, ko izraisīja ketamīna ietekme. Nāves cēlonis tika noteikts kā negadījums. Perijs mūžībā devās 2023. gada 28. oktobrī.
Lielbritānijā dzimusī Džasvīna Sangha, kas tika saukta par "Ketamīna karalieni" un vadīja narkotiku biznesu no savas mājas Losandželosā, pērn septembrī atzina savu vainu piecās federālajās apsūdzībās, tostarp par ketamīna izplatīšanu, kas izraisījis nāvi vai savainošanos. Runājot no ieslodzījuma vietas, viņa teica, ka uzņemas “pilnu atbildību” par savām darbībām, kas noveda pie šīs traģēdijas.
Džasvīna Sangha, kas sākotnēji noliedza deviņas apsūdzības, izdevumam "The Sun" sacīja: “Nav nekāda attaisnojuma tam, ko es darīju. Es ļoti atvainojos par sāpēm, ko radīju, īpaši Metjū ģimenei. Šis zaudējums ir neaptverams un paliekošs. Es saprotu, ka mana rīcība – narkotiku biznesa vadīšana un šī ceļa turpināšana – bija bezatbildīga, bīstama un nepareiza.”
Perijs lietoja ketamīnu depresijas ārstēšanai, bet to arvien biežāk izmanto citiem mērķiem. Ārstējošā daktera izrakstītā deva aktierim bija par mazu, un viņš meklēja ceļus, ka iegūt šo vielu vairāk. Džasvīna Sangha esot piegādājusi Metjū ketamīnu ar viņa drauga Erika Fleminga starpniecību, kurš to nodevis aktiera personīgajam asistentam Kenetam Ivamasam. Pēdējās dienās pirms nāves Ivamasa katru dienu izsniedzis Metjū “vismaz sešas injekcijas” ketamīna un tērējis apmēram 56 000 ASV dolāru par narkotiku.
Ketamīns ir gan medikaments, gan narkotika, atkarībā no tā lietošanas mērķa. Kā medikamentu to izmanto anestēzijai un depresijas ārstēšanai, bet kā narkotiku to lieto nelegāli, lai radītu halucinācijas un citas psihotropās reakcijas.
Fanu noliktie ziedi pie Metjū Perija apartamentiem Ņujorkā
Saskaņā ar tiesas dokumentiem, desmit dienu laikā Džasvīna Sangha pārdevusi Flemingam divas partijas ar 25 ampulām, kurš tās nogādāja asistentam Ivamasam. Viņa apliecināja, ka pieņem “sekas” par savām darbībām un nožēlo radīto “kaitējumu”. “Es nevaru izlabot pagātni, bet tagad es varu cienīt likumu. Es esmu apņēmības pilna, ka mana nākotne tagad atspoguļo atbildību un izaugsmi,” bilda ketamīna karaliene.
Metjū pamāte Debija Perija publiski izteikusies par to, kādas ciešanas ģimene piedzīvo pēc audžudēla nāves, kamēr tika gaidīts Džasvīnas Sanghas tiesas spriedums. Debija – kas ir precējusies ar Metjū tēvu Džonu Benetu Periju – rakstīja: “Sāpes, ko tu esi izraisījusi simtiem, varbūt tūkstošiem cilvēku, ir neatgriezeniskas. Nav vairs prieka, nav vairs gaismas logā. Viņi neatgriezīsies. Šī doma mūs pavada katru dienu.”
Debija apliecināja, ka Metjū tuviniekiem nav iespējams “aizbēgt” no šīm sāpēm un uzdeva jautājumu, vai Džasvīna Sangha kādreiz ir radusi prieku savā dzīvē. Perija kundze rakstīja: “Tu izraisīji šo. Tu, kurai ir talants uzņēmējdarbībā un naudas pelnīšanā, izvēlējies ceļu, kas nodara sāpes cilvēkiem. Cik skumji. Kā tu spēj rast prieku – vai tu to jebkad esi atradusi? Cik skumji mums visiem. Mums viņa pietrūkst.”
Debija pabeidza savu vēstuli, lūdzot Kalifornijas tiesai piespriest Džasvīnai Sanghai maksimālo cietumsodu, lai viņa “vairs nevarētu sāpināt citas ģimenes tāpat kā mūsu”. 2026. gada 8. aprīlī Sanghai tika notiesāta uz 15 gadiem cietumā par ketamīna piegādi, kas izraisīja Perija nāvi. Viņa atrodas ieslodzījumā jau kopš 2024. gada augusta.
Seriāls “Draugi”
Apmēram mēnesi pirms nāves Perijs satika dr. Salvadoru Plasensiju, kurš lūdza ārstam Markam Čavesam iegādāties viņam ketamīnu. “Interesanti, cik daudz šis muļķis maksās,” Plasensija rakstīja Čavesam. Abi tikās tajā pašā dienā Kostamesā, pa ceļam no Losandželosas uz Sandjego, un apmainījās vismaz ar četrām ketamīna ampulām.
Pārdodot narkotikas Perijam par 4500 dolāriem, Plasensija jautāja Čavesam, vai viņš varētu turpināt sagādāt ketamīnu, lai abi kļūtu par Perija “pastāvīgajiem piegādātājiem.”
Plasensija, Flemings, Ivamasa un Čavess tika apsūdzēti un atzīti par vainīgiem rīcībā, kas noveda pie Metjū Perija nāves. Plasensijam piesprieda 30 mēnešu cietumsodu aizvadītā gada decembrī, bet Čavesam oktobrī noteica astoņus mēnešus ilgu mājas arestu, trīs gadu uzraudzību un 300 stundas sabiedriskā darba. Flemings un Ivamasa vēl nav saņēmuši savu spriedumu.