“Iešauj man lielo devu” - atklājas šokējošas detaļas par seriāla "Draugi" zvaigznes Metjū Perija pēdējo dienu
Seriāla “Draugi” zvaigznes Metjū Perija nāves lietā atklājušās jaunas un sāpīgas detaļas. Aktiera māte Sjūzena Morisone pirms viņa bijušā asistenta Keneta Ivamasas sprieduma pasludināšanas nākusi klajā ar emocionālu paziņojumu, kurā atklāj ģimenes rūgto vilšanos cilvēkā, kuram bija uzticēta Perija drošība un cīņa par palikšanu skaidrā.
Perijs tika atrasts miris savā džakuzi 2023. gada 28. oktobrī. Viņam bija 54 gadi. Par nāves cēloni tika noteikta “ketamīna akūtā iedarbība”.
ASV Tieslietu ministrija 2024. gada augustā paziņoja, ka Ivamasa “atkārtoti” injicējis Perijam ketamīnu “bez medicīniskas izglītības”, tostarp vairākas injekcijas veicis arī aktiera nāves dienā. Ivamasam varētu draudēt līdz 15 gadiem cietumā. Tiek vēstīts, ka prokurori iesaka viņam piespriest 41 mēnesi cietumā, kā arī trīs gadus ilgu uzraudzītu atbrīvošanu. Sprieduma pasludināšana paredzēta 27. maijā.
Saskaņā ar Ivamasas noslēgto vienošanos ar Tieslietu ministriju Perijs nāves dienā esot teicis Ivamasam: “Iešauj man lielo devu,” kā arī palūdzis sagatavot džakuzi. Pēc tam asistents devies izdarīt dažas lietas ārpus mājas un, atgriežoties, atradis Periju mirušu — ar seju uz leju ūdenī.
Ivamasa ir atzinis vainu vienā apsūdzībā par sazvērestību ketamīna izplatīšanā, kas izraisīja nāvi.
Pirms sprieduma pasludināšanas Morisone uzrakstījusi paziņojumu, kurā norādīja, ka viņas ģimene ticēja, ka Ivamasa saprata viņas dēla cīņu ar atkarību.
Viņa sacīja, ka Ivamasas “vissvarīgākais uzdevums” bija būt Perija “pavadonim un sargam viņa cīņā ar atkarību”, nodrošinot, ka viņš paliek “brīvs no narkotikām”. “Taču tā vietā, lai Metjū aizsargātu, viņš palīdzēja un atbalstīja nelegālu narkotiku lietošanu, noorganizēja vienu piegādes avotu, pēc tam citu,” rakstīja Morisone. “Viņš injicēja narkotikas Metjū ķermenī, lai gan tam ne tuvu nebija kvalificēts. Viņš to darīja, lai gan varēja redzēt — jebkurš būtu redzējis —, ka tas ir acīmredzami bīstami. Un viņš to darīja atkal un atkal.”
Morisone sacīja, ka pēc Perija nāves Ivamasa uzmanīgi pieskatīja arī viņu. “Viņš man sūtīja dziesmas, uzzīmēja nelielu karti, lai palīdzētu man orientēties kapsētā. Ja viņš redzēja varavīksni — vienu no Metjū mīļākajām lietām —, viņš man zvanīja,” rakstīja Morisone.
Viņa apgalvoja, ka Ivamasa uzstāja, ka vēlas runāt Perija bērēs, un turējies pie viņas “it kā viņš kaut kādā veidā būtu labais cilvēks, kurš centās Metjū izglābt”.
“Viņš draudēja ar tiesvedību, lai izspiestu kompensāciju no darba ņēmēju apdrošināšanas,” rakstīja Morisone. “Mēs uzticējāmies cilvēkam bez sirdsapziņas, un mans dēls par to samaksāja cenu.”
Morisone sacīja, ka, neraugoties uz visu pārdzīvoto, Perijs bija viņas sirds un dvēsele. “Un tad kādu nakti viņš bija tikai ķermenis — gandrīz kails, guļošs uz aukstās, mitrās zāles savā pagalmā,” viņa rakstīja. “Virs galvas riņķoja helikopteri, kāri pēc kaut viena skatiena uz manu mirušo mazo zēnu, pēc bildes, ko varētu parādīt visai pasaulei, kamēr es stāvēju uz ielas aukstumā un lūdzu segu, ar ko viņu apsegt. Protams, tas nebija iespējams.”
Lai gan viņa pateicās izmeklētājiem par viņu neatlaidīgo apņēmību atklāt patiesību par Keniju, viņa sacīja, ka noslēgums ir lieta, kas neeksistē. “Pajautājiet jebkurai mātei, kurai bērns tik nežēlīgi izrauts no dzīves,” viņa rakstīja. “Nekas šīs sāpes neatņem, un esmu pārliecināta, ka neatņems tik ilgi, kamēr es dzīvošu.”
Fanu noliktie ziedi pie Metjū Perija apartamentiem Ņujorkā
Ivamasa bija viens no pieciem cilvēkiem, kuri tika aizturēti un apsūdzēti ar narkotikām saistītos nodarījumos saistībā ar Perija nāvi. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas sniegto informāciju Ivamasa tiek apsūdzēts sazvērestībā ar Džasvīnu Sangu, Ēriku Flemingu un ārstu Salvadoru Plasensiju, lai nelikumīgi iegūtu ketamīnu un piegādātu to Perijam.
Sanga aprīlī tika notiesāta ar 15 gadu cietumsodu pēc tam, kad atzina vainu vienā apsūdzībā par telpu uzturēšanu narkotiku apritei, trīs apsūdzībās par ketamīna izplatīšanu un vienā apsūdzībā par ketamīna izplatīšanu, kas izraisīja nāvi vai smagus miesas bojājumus.
Flemings, televīzijas režisors un bijušais Perija paziņa, 2024. gada augustā atzina vainu vienā apsūdzībā par sazvērestību ketamīna izplatīšanā. Maijā viņam tika piespriesti 24 mēneši federālajā cietumā un trīs gadi uzraudzītas atbrīvošanas.
Plasensijam, kurš 2025. gada jūnijā atzina vainu četrās apsūdzībās par ketamīna izplatīšanu, pagājušā gada decembrī tika piespriesti 30 mēneši cietumā.
Ārstam Markam Čavesam, kurš atzina vainu vienā apsūdzībā par sazvērestību ketamīna izplatīšanā, 2025. gada decembrī tika piespriesti astoņi mēneši mājas arestā. Viņam tika piespriesti arī trīs gadi uzraudzītas atbrīvošanas un 300 stundas sabiedriskā darba.