Divu papildlaiku drāmā Sanantonio "Spurs" sagādā čempionei "Thunder" pirmo zaudējumu NBA "play off"
Viktors Vembanjama pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Rietumu konferences fināla pirmajā mačā izcēlās ar 41 punktu un 24 atlēkušajām bumbām un palīdzēja Sanantonio "Spurs" tikt pie uzvaras divu papildlaiku cīņā.
Rietumu konferences fināla pirmajā mačā "Spurs" viesos ar 122:115 (27:27, 24:17, 29:29, 21:28, 7:7, 14:7) pārspēja Oklahomasitijas "Thunder" un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0. Šī kļuva par tikai sesto pirmo sērijas spēli NBA izslēgšanas spēlēs, kas noslēgusies pēc otrā papildlaika un pirmā kopš 2013. gada, kad tik ilgi uzvarētāju noskaidroja "Spurs" un Goldensteitas "Warriors".
Jāmin, ka visas 2025./2026. gada sezonas laikā "Spurs" atradusi čempionu vājās vietas un uzvarējusi vairāk tos nekā zaudējusi. Regulārā turnīra laikā Sanantonio apspēlēja "Thunder" četrās no piecām savstarpējām spēlēm.
Deviņas minūtes līdz pamatlaika beigām "Spurs" atradās vadībā ar desmit punktu pārsvaru, taču līdz tā beigām to izniekoja. Pēdējo divu minūšu laikā trīs reizes bija neizšķirts, bet divas reizes mainījās vadība, uzvarētāju gan nenoskaidrojot. Pirmajā papildlaikā Vembanjama ar trāpītu tālmetienu 28 sekundes līdz beigām pagarināja maču līdz otrajam pagarinājumam, kurā francūzis izcēlās ar vairākiem triecieniem grozā no augšas, tostarp trīs punktu gājienu.
WEMBY WAS UNBELIEVABLE IN HIS WESTERN CONFERENCE FINALS DEBUT 🤯— NBA (@NBA) May 19, 2026
41 PTS (20 combined in 4Q, OT, and 2OT)
24 REB (new postseason career-high)
He becomes the youngest player in NBA history with 40+ PTS and 20+ REB in a postseason game, previously done by Kareem Abdul-Jabbar… pic.twitter.com/PFuPNxsrL6
Vembanjama kļuva par spēles spožāko zvaigzni. Laukumā pavadot nepilnas 49 minūtes, viņš iekrāja 41 punktu un 24 bumbas zem groziem un kļuva vien par ceturto spēlētāju NBA vēsturē, kuram konferences fināla mačā izdevies tikt pie vismaz 40 punktiem un vismaz 20 atlēkušajām bumbām.
Vēl 24 punktus viesu labā guva Dilans Hārspers, kura kontā arī 11 atlēkušās bumbas, septiņas pārtvertas piespēles un sešas rezultatīvas piespēles, kamēr Stefons Kāsls maču noslēdza ar 17 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm.
"Thunder" rindās Alekss Karuzo izcēlās ar 31 punktu, aizvadot savas karjeras otro rezultatīvāko spēli. Džeilens Viljamss guva 26 punktus, bet Šejs Gildžess-Aleksandrs, kurš dienu iepriekš otro sezonu pēc kārtas tika atzīts par sezonas vērtīgāko spēlētāju, iekrāja 24 punktus un 12 rezultatīvas piespēles.
Austrumu konferences finālā tiksies Ņujorkas "Knicks" un Klīvlendas "Cavaliers". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".