Cik skaļi "Eirovīzijā" aplaudēja Latvijai? Fanes eksperiments atklāj nepatīkamu ainu
“Eirovīzijas” fane Laurēna Agama sociālajos tīklos piesaistījusi plašu uzmanību ar neparastu eksperimentu — viņa mēģinājusi noskaidrot, kuru konkursa dalībnieku skatītāji otrajā pusfinālā uzņēmuši visskaļāk.
Savā “Instagram” un "TikTok" profilā Agama publicējusi vairākus video no “Eirovīzijas” otrā pusfināla, kuros redzamas skatītāju reakcijas pēc katra priekšnesuma. Lai tās salīdzinātu ne tikai pēc sajūtām, bet arī skaitliski, viņa izmantoja digitālu skaņas decibelu mērītāju, kuru, pēc pašas teiktā, bija slepus ienesusi konkursa norises vietā.
Pēc Agamas publicētajiem datiem Latvijas pārstāves Atvaras izpildītā dziesma “Ēnā” saņēmusi klusāko skatītāju reakciju starp otrā pusfināla dalībniekiem. Pēc Latvijas priekšnesuma Vīnes koncertzālē bija dzirdami aplausi un ovācijas, taču skaņas mērītājs fiksējis 98,2 decibelus.
Savukārt visskaļākā reakcija, pēc publicētajiem video, bijusi mājinieku Austrijas priekšnesumam — 111,2 decibeli.
Tāpat vēstīts, ka Atvara ar dziesmu "Ēnā" “Eirovīzijas” otrajā pusfinālā ierindojusies 13. vietā starp 15 dalībniekiem, diemžēl neizpelnoties vietu finālā.
