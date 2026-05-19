Ādažos vērienīgi svinēs tradicionālos Gaujas svētkus, uzaicināto mūziķu skaitā arī Eirovīzijas dalībniece Atvara
Jau šajā sestdienā, 23. maijā Ādažos notiks tradicionālie Gaujas svētki, pulcējot tūkstošiem viesus no Latvijas un ārvalstīm. Kā ierasts, tiks piedāvāta plaša kultūras, sporta un citu aktivitāšu programma.
Svētku tirdziņš darbosies jau no plkst. 10.00, bet svinības oficiāli tiks atklātas ar tradicionālo svētku gājienu plkst. 12.00. Pusdienlaikā darbu uzsāks arī gardēžu zona, kā arī atrakcijas un izklaides parki.
Sporta zonā iespēja satikt čempionus
Sporta zonā (10.00 – 17.00) būs iespēja ne tikai spēlēt zolīti, piedalīties 3x3 basketbolā, šautriņmešanā, skūterfrīstaila sacensībās un florbolā, bet arī satikt šīs sezonas Reģionālās Basketbola līgas čempionus "Ādaži/Daily" un iepazīt tādu sporta veidu kā galda hokejs. Pirmajā ielā 42, kā ierasts, norisināsies cīņas sporta sacensības "Berserk Summer Cup '26".
Info zonā (13.00 – 18.00) varēs satikt tūrisma speciālistus, uzzināt par Ādažu novada attīstības projektiem, jauniešu zonā darbosies skolēnu mācību uzņēmumi, bet Kopienu kvartālā varēs satikt biedrības "Kalngalieši" un "Radi Dot", kā arī Carnikavas pagasta iedzīvotāju padomi.
Karstajā zonā (13.00 – 17.00) sadarbībā ar grils.lv būs izvietots BBQ pagalms un norisināsies arī šašlika cepšanas sacensības.
Starp virkni mūziķu – arī Eirovīzijas dalībniece Atvara
Gaujas svētkos šogad uz dažādām skatuvēm uzstāsies "Bad Habits", "Blues & Jazz Jam", deju studija "Twin Hip Hop" un popgrupa "Rakari", Ādažu vidusskolas vokālais ansamblis "Notiņas", laikmetīgās dejas kolektīvs "Ādažu pērles", Ādažu "Yamaha" mūzikas skola, HINT deju studija, Ādažu novada mākslu skolas orķestris, "Princesa Kathy" (Kuba), Andris Baltacis, "Abborn – A Tribute Show To Abba" (Slovākija), Krivenchy Mix (Aija Andrejeva, Miks Galvanovskis, Jurģis Namejs Zvejnieks, Viktors Buntovskis, Atvara, Ralfs Eilands, Rolands če, Olas, Bujāns, Gaujas svētku orķestris, Trio Oranžās), Bermudu Divstūris, DJ Neret un DJ Extrawein.
Atpūta un izklaide visām paaudzēm
Uz centrālās skatuves notiks arī Reģionālās Basketbola līgas čempionu "Ādaži/Daily" sveikšana, Ādažu Kultūras centra senioru deju kolektīva "Sprigulis" un amatierteātra "Kontakts" jubilejas koncertuzvedums. Līgo laukumā darbosies radošās apvienības "Pasaku nams" rotaļprogramma, būs "Mazulīšu skvērs", radošās darbnīcas, meistarklases, pasaku tēli un mazuļu rāpošanas sacensības.
Kā ierasts, būs arī Jāņa Saukas grila dārzs, militārās tehnikas izstāde un prezentācijas, "Hermejs" motoparāde, Ādažu novada uzņēmumu prezentācijas, motociklu vasara ar "Jawa klubs" un daudz kas cits.
Svētku vadītāji būs radio "Star FM" dīdžeji Egons Reiters, Māris Grigalis, Jānis Romanovskis, kā arī Artūrs Breidaks.