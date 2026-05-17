Atceries Končitu Vurstu? “Eirovīzijas” leģenda tagad izskatās pavisam citādi
2014. gadā austriešu dziedātājs Toms Neivirts uz “Eirovīzijas” skatuves kļuva pasaulē pazīstams ar savu skatuves tēlu — Končitu Vurstu. Garie mati, izteiksmīgā tumšā bārda un sievišķīgi elegantie tērpi ātri vien kļuva par viņas atpazīstamības zīmi. Taču tagad Končita pārsteigusi fanus ar krasām vizuālām pārmaiņām.
Pirms vairākiem gadiem, triumfējot “Eirovīzijas” dziesmu konkursā, Končita Vursta vienā vakarā kļuva par starptautisku sensāciju. Austriešu mākslinieks Toms Neivirts, kurš uz skatuves iemiesoja eleganto un drosmīgo Končitas tēlu, 2014. gadā uzvarēja konkursā ar dramatisko balādi “Rise Like a Phoenix”.
Eirovīzijā uzvar bārdaina sieviete Končita ar dziesmu par atdzimšanu
Končita - bārdaina būtne no Austrijas - jau balsojuma sākumā bija līdere. Končitas dzimtene balsoja par Armēniju kā labāko. Bārdainā ...
Viņas uzstāšanās palika atmiņā ne tikai spēcīgās balss un dziesmas dēļ, bet arī vizuālā tēla dēļ — gari tumši mati, bārda un sievišķīgi skatuves tērpi kļuva par Končitas firmas zīmi. Tieši šis tēls ātri vien izraisīja plašas diskusijas visā Eiropā, bet pašai Končitai atnesa milzīgu atpazīstamību un arī dažādas iesaukas, tostarp vāciski rotaļīgo “bārdainās desiņas” apzīmējumu, kas saistīts ar viņas skatuves vārdu.
Pēc uzvaras Končita kļuva par vienu no redzamākajiem “Eirovīzijas” simboliem — mākslinieci aicināja uz starptautiskiem pasākumiem, modes notikumiem un TV šoviem, bet viņas tēls tika uztverts kā drosmīgs paziņojums par pašizpausmi, brīvību un tiesībām būt citādam.
"Eirovīziju" gan Končita tagad atstājusi pagātnē — 2026. gada sākumā māksliniece paziņoja, ka atkāpjas no “Eirovīzijas” konteksta un turpmāk vēlas koncentrēties uz citiem profesionāliem projektiem. Končita uzsvēra, ka “Eirovīzija” paliek nozīmīga viņas dzīves daļa, bet ne vieta viņas nākamajiem soļiem.
Pašlaik Končita strādā pie savas mūzikas, vada televīzijas raidījumu “Music Impossible: Mein Song, Dein Sound!” Vācijas kanālā ZDF, kā arī attīsta savu video straumēšanas platformu WURSTTV.com.
Tāpat Končitai ir arī koncerti un skatuves projekti — oficiālajā mājaslapā redzami vairāki 2026. gada pasākumi, tostarp “Frau Thomas & Herr Martin” uzstāšanās, “Bussi Bla Bla” video podkāsts un teātra projekts “LUZIWUZI. Ich bin die Kaiserin”.