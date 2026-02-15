Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...
Vai Eiropa sapratīs? Eksperti par Atvaras izredzēm Eirovīzijas dziesmu konkursā. FOTO
Atvara varētu sekmīgi startēt Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā, komentējot viņas uzvaru nacionālajā konkursā "Supernova 2026", aģentūrai pauda aptaujātie mūzikas eksperti.
Mūzikas producents un dīdžejs Rūdolfs Budze jeb "DJ Rudd" norādīja - tas, ka Atvara ir pamanīta tikai pēdējā gada, pusotra laikā nenozīmē, ka viņa nav darbojusies mūzikā. "Viņa mūzikā jau kādu laiku darbojas, bet šis viņai ir bijis tāds ļoti straujš kāpums, radošs un arī ar publisko atpazīstamību," atzina "DJ Rudd".
Viņš pauda pārliecību, ka Atvara spēs iziet cauri sagatavošanās posmam un sekmīgi startēt Eirovīzijas konkursā, jo viņa ir cilvēks ar lielu enerģiju. Protams, Eirovīzija prasa no cilvēka ļoti daudz mentālās un arī fiziskās enerģijas. No citas puses, tie kas piesakās konkursam, droši vien arī parakstās uz izaicinājumiem, sprieda eksperts.
Viņš uzskata, ka arī dziesmas valoda - latviešu - nav šķērslis, jo pēdējās gados vērojams, ka Eirovīzijā arvien vairāk mūziķu izvēlas dziedāt savās nacionālajās valodās. Viņš atgādina, ka pērn "Tautumeitas" pat iekļuva finālā ar dziesmu latviešu valodā un saņēma 12 punktus no Lielbritānijas žūrijas, kas tomēr ir viena no pasaules mūzikas mekām. "Tāpēc es tur neredzu problēmu, jo uzskatu, ka dziesmas izpildījums, priekšnesums un scenogāfija ir tā kombinācija, kas var atstāt ļoti labu iespaidu uz skatītājiem un uzrunāt cilvēkus", uzskata "DJ Rudd", vēlot Atvarai veiksmi.
Savukārt dīdžejs, radio un TV personība Toms Grēviņš, spriežot no Eirovīzijas fanu reakcijas ārpus Latvijas, secinājis, ka Latvija ir izdarījusi pareizo izvēli. "Un skatuves scenogrāfija, šovs ir labākais, ko Latvija jebkad izlēmusi sūtīt uz Eirovīziju," vērtē Grēviņš.
Atvara pārspēja pārējos deviņus pretendentus skatītāju balsojuma un žūrijas kopīgajā vērtējumā.
Otrajā vietā konkursa "Supernova 2026" finālā palika "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad", trešajā - Emilija ar dziesmu "All We Ever Had", ceturtajā - Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal", piektajā - Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel", sestajā - Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA", septītajā - "Elpo" ar dziesmu "Blakus", astotajā - "De Mantra" ar dziesmu "Let Them", devītajā - Legzdina ar dziesmu "Ribbon", bet desmitajā - Krisy ar dziesmu "Take It".
Kā iepriekš informēja LSM, šī gada konkursam "Supernova" tika pieteiktas 124 dziesmas. LSM izvēlēta žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi, uz pusfināliem virzīja 24 dziesmas. Divos pusfinālos skatītāju un žūrijas kopīgā balsojumā tika atlasītas desmit labākās dziesmas, kas sacentās finālā.
Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.