VIDEO: Atvara iedzied leģendāru “Eirovīzijas” hitu un saņem īpašu atzinību no paša Jergena Olsena
Latvijas šī gada “Eirovīzijas” pārstāve Atvara publicējusi kaverversiju slavenajai dāņu dueta “The Olsen Brothers” dziesmai “Fly on the Wings of Love”, izpelnoties augstu novērtējumu arī no viena no leģendārā dueta dalībniekiem Jergena Olsena.
“Dažreiz notiek īsta maģija, kad kaverversijai izvēlies vienu no ikoniskākajām “Eirovīzijas” dziesmām un tad pavisam nejauši satiec pašu oriģinālizpildītāju. Tas, ka Jergens kļuva emocionāls, ir, maigi sakot, neticami. Tā bija milzīga privilēģija to piedzīvot. Paldies,” sociālajos tīklos raksta Atvara.
Kā redzams dziedātājas publicētajā video, arī pats Jergens Olsens Atvaras veikumu novērtējis ļoti atzinīgi: “Tajā ir tik daudz jūtu. Tava balss ir brīnišķīga. Man ļoti patīk, ko tu esi izdarījusi ar šo dziesmu. Tik jauki, Latvija. Fantastiski.”
@atvara Sometimes magic happens when you pick one of the most iconic Eurovision songs to cover and then meet the original artist on accident. The fact that Jørgen got emotional is wild to say the least. Such a privilege to experience this. Thank you! My cover of the song “Fly on the wings of love” comes out tomorrow! ❤️ #latvia #eurovision #theolsenbrothers #atvara @Nordic Eurovision Party @Eurovision ♬ original sound - Atvara
“Fly on the Wings of Love” joprojām tiek uzskatīta par vienu no klasiskākajiem “Eirovīzijas” hitiem, un tās jaunā interpretācija raisījusi plašu interesi arī jaunākās auditorijas vidū. Kā rakstīts kādā komentārā: “Tieši tāpēc mēs mīlam “Eirovīziju”! Šī gada Latvijas pārstāve dzied kopā ar Dānijas uzvarētāju pirms 26 gadiem. Mūzika un vēsture vieno cilvēkus pāri valstu robežām.”
Kā ziņots, starptautiskajā “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē Latviju šogad pārstāvēs Atvara ar dziesmu “Ēnā”, kas uzvarēja Latvijas Sabiedriskā medija rīkotajā konkursā “Supernova 2026”.
Latvija “Eirovīzijā” Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja izdosies iekļūt tālāk, arī finālā 16. maijā.
