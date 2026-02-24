“Tas ir ārpus šīs pasaules!” - Atvaras “Ēnā” iekaro ārzemju "Eirovīzijas" fanu simpātijas
“Eirovīzijas” starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā". Kamēr Latvijā vēl neizsīkst strīdi par to, kurš patiesībā bija pelnījis uzvaru “Supernovā”, “Eirovīzijas” fani ārzemēs jau paspējuši vienoties par vienu: Atvaras priekšnesums ir personisks, vizuāli noslīpēts un vokāli ļoti spēcīgs.
Atvara pārspēja pārējos deviņus pretendentus skatītāju balsojuma un žūrijas kopīgajā vērtējumā. Otrajā vietā konkursa "Supernova 2026" finālā palika "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad", trešajā - Emilija ar dziesmu "All We Ever Had", ceturtajā - Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal", piektajā - Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel", sestajā - Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA", septītajā - "Elpo" ar dziesmu "Blakus", astotajā - "De Mantra" ar dziesmu "Let Them", devītajā - Legzdina ar dziesmu "Ribbon", bet desmitajā - Krisy ar dziesmu "Take It".
Kamēr Latvijas skatītāju viedokļi dalās starp sajūsmu par vokālo kvalitāti un skepsi par dziesmas smagnējo noskaņu, ārvalstīs “Ēnā” jau sāk dzīvot savu dzīvi. Atvaras priekšnesums nonācis vairāku starptautisku “Eirovīzijas” reakciju kanālu redzeslokā, kur to autori īpaši izceļ Atvaras vokālu un priekšnesuma vizuālo risinājumu.
Satura veidotāja “JanaReacts” atzīst, ka jau no piedziedājuma vien viņai “uzmetas zosāda” — Atvars lieliski kontrolējot balsi, bet pats priekšnesums esot ļoti skaists un simbolisks: “Tikai viņa un viņas jaunības ēna.”
Jana uzsver, ka dziesma “Ēnā” izklausās ārkārtīgi personiska un emocionāla, tāpēc dažbrīd esot grūti skatīties, jo viss šķiet tik atklāts un īsts. Viņa arī priecājas, ka dziesma ir latviešu valodā, un piebilst, ka Atvaras dziesmas noskaņa viņai mazliet atgādina Aminatu — mākslinieci, kas Latvijai “Eirovīzijai” savulaik atnesa ļoti augstu rezultātu.
Arī kanāla “Local Band Smokeout” veidotājs, kurš gan īsti nespēj izrunāt dziesmas nosaukumu, par priekšnesumu ir sajūsmā. Viņš uzsver, ka tas ir ļoti skaists un vizuāli satriecošs. Pēc viņa teiktā, priekšnesumā iekļautās “tehnoloģijas ir trakas”. Reakcijas gaitā viņš atzīst, ka priekšnesums ir aizkustinošs, un īpaši izceļ Atvara balsi: lai gan dziesma viņam nešķiet “lipīga”, vokāls esot lielisks, bet kopējais skatuves izpildījums — fenomenāls.
Vokālā trenere Līanna Muzakīte vispirms savā reakciju video paslavēja iepriekšējo “Eirovīzijas” dalībnieci – grupu “Tautumeitas”. Savukārt runājot par Atvaras priekšnesumu, viņa uzsver, ka dziedājums ir skaists un valoda – īpaši skanīga: “Ļoti jauka balss.” Muzakītei patikusi arī kopējā vizuālā noskaņa un Atvaras tērps, bet īpaši viņu iespaidojis stabilais vokāls un skatuves grafikas: “Esmu iespaidota par viņas vokālu.”
Savukārt “Eirovīzijas” fani Jurijs & Avivs atzina, ka priekšnesums viņus patiesi ievilka — pat tik ļoti, ka gribējās, lai dziesma turpinās vēl ilgāk. Viņi izcēla Atvaras nomierinošo balsi un to, cik “komfortabli” bija tajā klausīties. Duets prognozēja, ka šāds izpildījums noteikti patiks žūrijai, un pauda pārliecību, ka Latvija tiks finālā. Kopumā viņi vērtēja priekšnesumu ar 7,5 ballēm, atsevišķi uzslavējot arī vizuālo skatuves noformējumu.
DJ Avelino atzina, ka priekšnesums viņam radījis sajūtu kā klausoties mūziklu: viņš neko tādu neesot gaidījis, tāpēc pārsteigums bijis īpaši patīkams. Viņu visvairāk apbūra Atvara balss, ko viņš nosauca par ļoti spēcīgu un pārliecinošu. Tāpat viņš arī aicināja pievērst uzmanību vizuālajam priekšnesumam, kas, viņaprāt, perfekti papildina dziesmas noskaņu.
Kvinto no kanāla “Quinto ESC” atzina, ka Atvara sākumā nav bijusi viņa pirmā izvēle, tomēr priekšnesums viņu patīkami pārsteidzis. Viņš uzsvēra, ka tas ir vienkāršs, bet vienlaikus joprojām skaists, un īpaši novērtēja, ka Latvija otro gadu pēc kārtas uz “Eirovīziju” sūta dziesmu dzimtajā valodā. Kvinto slavēja arī efektus, sakot, ka tie izskatās ļoti iespaidīgi un “strādā” uz skatuves. Par fināla izredzēm viņš gan nebija pārliecināts, tomēr piebilda, ka dziesmai ir laba ideja un tai noteikti ir potenciāls.
Maxe no Francijas atzina, ka Atvarai piemīt īsta dāvana — spēja “paņemt līdzi” klausītāju un likt ceļot kopā ar dziesmu. Viņam ļoti patika silueta ideja un kopējais vizuālais risinājums, arī par 3D efektiem viņš bija sajūsmā: “Ak, Dievs, tas ir ārpus šīs pasaules — es neesmu redzējis tādus 3D efektus.” Maxe uzsvēra, ka priekšnesums izskatās burvīgi jau tagad, bet uz lielās “Eirovīzijas” skatuves tas varētu būt vēl iespaidīgāks. Noslēgumā viņš Atvaru nodēvēja par “maģisku” un piebilda, ka viņa ir viena no labākajām vokālistēm šī gada konkursā: “Es viņu tik ļoti mīlu.”
Savukārt digitālā satura veidotājs Džerijs Čārlzs klausoties nespēja noslēpt emocijas, atzīstot, ka priekšnesums viņu patiesi aizkustinājis. Viņš uzsvēra, ka to izbaudījis no sākuma līdz beigām, un piebilda, ka tas ir "“Eirovīzijas" vērts” priekšnesums. Arī dziesmā “Ēnā” aktualizētā problemātika – alkoholisms ģimenē – viņam šķiet svarīga.
Selsons no “EuroCelso Reactions” uzsvēra, ka Atvarai ir skaista balss, un jau no pirmajām notīm esot skaidrs, ka dziesma ir skumja: “”Skan autentiski, un jūtams, ka viņa patiešām izdzīvo emocijas.” Viņš slavēja arī skatuves koncepciju, sakot, ka priekšnesums ir gudri izveidots un “strādā” kā īsts, pārdomāts šova numurs.
Selsons vairākas reizes atkārtoja, ka tas ir fantastiski un fenomenāli, noslēdzot ar komplimentu Latvijai: “Labi padarīts darbs. Latvija sūta kvalitāti.”
Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.
