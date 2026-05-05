Atvara devusies uz Vīni, kur pārstāvēs Latviju “Eirovīzijā”
Šīs nedēļas sākumā dziedātāja Atvara devās uz “Eirovīzijas” norises vietu Vīnē, Austrijā, lai pārstāvētu Latviju 70. starptautiskajā dziesmu konkursā.
“Ir laiiiiiks!! Latvija dodas uz Vīni!” sociālajos tīklos pie video rakstīja Atvara.
Starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Atvara Latviju pārstāvēs ar dziesmu “Ēnā”, kas uzvarēja Latvijas Televīzijas rīkotajā konkursā “Supernova 2026”.
Atvara iepriekš medijiem atklāja, ka pēc uzvaras “Supernovā” priekšnesums piedzīvojis vairākas izmaiņas, lai to pielāgotu lielajai "Eirovīzijas" skatuvei. Dziedātāja norādīja, ka komanda pieslīpējusi tehniskās nianses, atsevišķas detaļas mainījusi, bet no citām atteikusies, lai kopējais skatuves tēls Vīnē būtu vēl pārliecinošāks. Kā tieši priekšnesums izskatīsies, skatītāji varēs novērtēt jau “Eirovīzijā”.
Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā.
