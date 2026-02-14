Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...
Atvara ar dziesmu "Ēnā" triumfē "Supernova 2026" un pārstāvēs Latviju Eirovīzijā. FOTO
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajā konkursā "Supernova 2026".
Atvara pārspēja pārējos deviņus pretendentus skatītāju balsojuma un žūrijas kopīgajā vērtējumā.
Otrajā vietā konkursa "Supernova 2026" finālā palika "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad", trešajā - Emilija ar dziesmu "All We Ever Had", ceturtajā - Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal", piektajā - Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel", sestajā - Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA", septītajā - "Elpo" ar dziesmu "Blakus", astotajā - "De Mantra" ar dziesmu "Let Them", devītajā - Legzdina ar dziesmu "Ribbon", bet desmitajā - Krisy ar dziesmu "Take It".
Kā iepriekš informēja LSM, šī gada konkursam "Supernova" tika pieteiktas 124 dziesmas. LSM izvēlēta žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi, uz pusfināliem virzīja 24 dziesmas. Divos pusfinālos skatītāju un žūrijas kopīgā balsojumā tika atlasītas desmit labākās dziesmas, kas sacentās finālā.
Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.