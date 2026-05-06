Atvara sākusi ceļu uz “Eirovīzijas” pusfinālu.
Šodien 14:43
FOTO: publiskoti pirmie kadri no Atvaras mēģinājuma uz “Eirovīzijas” skatuves
Starptautiskā dziesmu konkursa “Eirovīzija” organizatori publiskojuši pirmās fotogrāfijas no Latvijas pārstāves Atvaras mēģinājuma uz lielās skatuves Vīnē.
Konkursa rīkotāji Atvaru raksturo īsi, bet trāpīgi — kā mākslinieci, kura zina, kā uz skatuves mirdzēt.
Sociālajos tīklos fani Atvaras pirmās mēģinājuma fotogrāfijas un priekšnesuma noskaņu uzņēmuši ļoti pozitīvi. Daudzi priecājas, ka “Supernovā” redzētais priekšnesums būtiski nav mainīts, norādot, ka tas jau toreiz izskatījies gatavs “Eirovīzijai”. Komentāros izskan cerības, ka Latvijai šogad izdosies iekļūt finālā, savukārt Atvaras dziesma “Ēnā” tiek slavēta kā skaista balāde ar spēcīgu atmosfēru, kas klausītājiem jau tagad sagādā “zosādu”.
Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā.