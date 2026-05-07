FOTO: Atvara dalās pirmajos iespaidos no “Eirovīzijas” galvaspilsētas Vīnes
Latvijas pārstāve “Eirovīzijā” Atvara jau iejutusies šā gada konkursa noskaņās Vīnē, kas uz brīdi kļuvusi par Eiropas mūzikas galvaspilsētu. Pēc pirmā mēģinājuma uz lielās skatuves viņa sociālajos tīklos dalījusies ar pirmajiem iespaidiem par pilsētu.
Latvijas pārstāve “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Atvara sociālajos tīklos dalījusies ar ierakstu no Vīnes, kur šogad notiek konkurss. “Zvana Vīne. Viņa saka — ir laiks Eirovīzijai,” raksta Atvara, pievienojot sirsniņu emocijzīmi.
Jau vēstīts, ka Atvara otrdien aizvadīja savu pirmo mēģinājumu uz lielās “Eirovīzijas” skatuves.
Sociālajos tīklos fani Atvaras pirmā mēģinājuma fotogrāfijas un priekšnesuma noskaņu uzņēmuši ļoti pozitīvi. Daudzi priecājas, ka “Supernovā” redzētais priekšnesums būtiski nav mainīts, norādot, ka tas jau toreiz izskatījies gatavs “Eirovīzijai”.
Komentāros izskan cerības, ka Latvijai šogad izdosies iekļūt finālā, savukārt Atvaras dziesma “Ēnā” tiek slavēta kā skaista balāde ar spēcīgu atmosfēru, kas klausītājiem jau tagad sagādā “zosādu”.
Latvija “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā.
Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...