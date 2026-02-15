Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.
Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...
"Sociālais depresņaks" vai beidzot kāds, kurš prot dziedāt? Tīmekļa "cepiens" par Atvaras triumfu "Supernovā”. FOTO,VIDEO
Sestdienas vakarā Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova 2026" finālā uzvarētājas titulu un tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijā ieguva dziedātāja Liene Atvara ar kompozīciju "Ēnā". Pēc konkursa uzvarētāja paziņošanas sociālo tīklu lietotāju vidū izvērtušās plašas diskusijas, kurās līdztekus apsveikumiem izskan arī kritiski vērtējumi.
Ievērojama daļa skatītāju pauž gandarījumu par balsojuma iznākumu, dēvējot Atvaras sniegumu par labāko iespējamo variantu. Skatītāji norāda, ka Atvara bija viena no retajām finālistēm, kura spēja nodziedāt tehniski precīzi: "Beidzot mums ir uzvarētājs, kurš tiešām prot dziedāt dzīvajā bez aizķeršanās."
Asaras un "pasaules elpa"
Citi papildina, ka dziesma "Ēnā" ir "klasiskas Eirovīzijas paraugs, kas varētu labi strādāt uz lielās skatuves". Atbalstītāji izceļ dziesmas skaistumu un mākslinieces drosmi būt autentiskai, uzsverot, ka viņa prezentē svarīgu vēstījumu, kas "izkāpj no ierastajiem rāmjiem". Emocionālākie skatītāji pat atzinuši, ka nav varējuši noslēpt prieka asaras, uzzinot par šīs dziesmas uzvaru.
Personīgi man Atvara liekas un ir pats labākais variants, veiksmi un ticu, ka tiksim tālu 💗apsveicu #Supernova2026— Amanda (@aamaandaa2002) February 14, 2026
Tātad LV izlēma uz Eirovīziju sūtīt sociālo depresņaku par tēvu, kurš izgāja pēc cigaretēm un neatgriezās… Mkay… #Supernova2026— Edgars Eglītis (@eedgars) February 14, 2026
they were definitely the best choices for eurovision. kautkailis was my favorite but atvara will do well i believe— ryan (@ryannxescc) February 14, 2026
Ja Atvara lielajā eirovīzijā tiks ārā no pusfināla, tad visticamāk ir pūces kurām tomēr zied astes…. #supernova— Ferdinands Sarma (@SorryFerrari) February 14, 2026
Atvara, uz Eirovīzijas skatuves Jūs prezentējat ne tikai dziesmu, bet arī vēstījumu – drosmi būt autentiskai un izkāpt no ierastajiem rāmjiem. Lai katra nots sasniedz tos, kam tā ir visvairāk nepieciešama. Latvija atbalsta un seko. Lai veicas! #ltvsupernova #lsmsupernova @Atvara— Krišjānis Brēdiķis (@sauluberniba) February 14, 2026
Man jāpiekrīt :) Emīlijā ir pasaules elpa, Kaut kaili superīgi un alternatīvi ne Eiropai, Atvara it kā smuki, bet nekas nepārsteidza un par maz jaudas.— ILZEGREN (@ILZEGREN22) February 14, 2026
Atvara! ❤️Ļoti izbaudīju Supernovas finālu! Brīnišķīgi vadītāji un lielisks fināla trijnieks! Turēju īkšķi gan par Kristīni Pāži, gan Atvaru! Eh, asaras pa gaisu! 🌞— Inese Supe (@Supiic) February 14, 2026
https://t.co/s5ZcFxO4kH— Lauris Žilvinskis (@LZilvinskis) February 14, 2026
Prieks, ka uzvarēja šī skaistā dziesma!
Tas nekas, ka ārzemnieki nesapratīs, ko Atvara dzied. Arī zinot latviešu valodu grūti saprast #lsmsupernova— ktsgtlb (@ktsgtlb) February 14, 2026
Arī starptautiskajā auditorijā izskan viedoklis, ka, lai gan tās favorīti bija grupa "Kautkaili", Atvara ir laba izvēle Eirovīzijai. Vienlaikus līdzjutēji aicina līdz maijam strādāt pie mūsdienīgāka un spilgtāka vizuālā tēla, lai dziesma "Ēnā" spētu pilnvērtīgi izcelties uz starptautiskās skatuves.
"Sociālais depresņaks"
Tajā pašā laikā daļa lietotāju pauduši kritiku par dziesmas vēstījumu, nodēvējot to par "sociālo depresņaku" smagās tematikas dēļ. Tāpat izskanējis viedoklis, ka dziesmas vēstījumu un tekstu ir grūti saprast pat tiem, kuri pārzina latviešu valodu, nemaz nerunājot par ārzemju auditoriju.
Kritiskāk noskaņotie sekotāji norāda uz jaudas trūkumu un prognozē grūtības pārvarēt Eirovīzijas pusfināla barjeru. Salīdzinot ar citiem finālistiem, Atvaras priekšnesums tiek raksturots kā "smuks", taču tāds, kas nespēšot pārsteigt pasauli.
Konkurence bija sīva
Jau vēstīts, ka Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajā konkursā "Supernova 2026".
Atvara pārspēja pārējos deviņus pretendentus skatītāju balsojuma un žūrijas kopīgajā vērtējumā.
Otrajā vietā konkursa "Supernova 2026" finālā palika "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad", trešajā - Emilija ar dziesmu "All We Ever Had", ceturtajā - Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal", piektajā - Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel", sestajā - Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA", septītajā - "Elpo" ar dziesmu "Blakus", astotajā - "De Mantra" ar dziesmu "Let Them", devītajā - Legzdina ar dziesmu "Ribbon", bet desmitajā - Krisy ar dziesmu "Take It".
Kā iepriekš informēja LSM, šī gada konkursam "Supernova" tika pieteiktas 124 dziesmas. LSM izvēlēta žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi, uz pusfināliem virzīja 24 dziesmas. Divos pusfinālos skatītāju un žūrijas kopīgā balsojumā tika atlasītas desmit labākās dziesmas, kas sacentās finālā.
Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.