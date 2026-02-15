"Supernova 2026" fināls (foto: LSM/Lauris Vīksne)

Atvara izcīna ceļazīmi uz Eirovīziju; 14.02.2026.

Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā ...

"Sociālais depresņaks" vai beidzot kāds, kurš prot dziedāt? Tīmekļa "cepiens" par Atvaras triumfu "Supernovā”. FOTO,VIDEO

Sestdienas vakarā Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova 2026" finālā uzvarētājas titulu un tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijā ieguva dziedātāja Liene Atvara ar kompozīciju "Ēnā". Pēc konkursa uzvarētāja paziņošanas sociālo tīklu lietotāju vidū izvērtušās plašas diskusijas, kurās līdztekus apsveikumiem izskan arī kritiski vērtējumi.

Ievērojama daļa skatītāju pauž gandarījumu par balsojuma iznākumu, dēvējot Atvaras sniegumu par labāko iespējamo variantu. Skatītāji norāda, ka Atvara bija viena no retajām finālistēm, kura spēja nodziedāt tehniski precīzi: "Beidzot mums ir uzvarētājs, kurš tiešām prot dziedāt dzīvajā bez aizķeršanās."

Asaras un "pasaules elpa"

Citi papildina, ka dziesma "Ēnā" ir "klasiskas Eirovīzijas paraugs, kas varētu labi strādāt uz lielās skatuves". Atbalstītāji izceļ dziesmas skaistumu un mākslinieces drosmi būt autentiskai, uzsverot, ka viņa prezentē svarīgu vēstījumu, kas "izkāpj no ierastajiem rāmjiem". Emocionālākie skatītāji pat atzinuši, ka nav varējuši noslēpt prieka asaras, uzzinot par šīs dziesmas uzvaru.

Arī starptautiskajā auditorijā izskan viedoklis, ka, lai gan tās favorīti bija grupa "Kautkaili",  Atvara ir laba izvēle  Eirovīzijai. Vienlaikus līdzjutēji aicina līdz maijam strādāt pie mūsdienīgāka un spilgtāka vizuālā tēla, lai dziesma "Ēnā" spētu pilnvērtīgi izcelties uz starptautiskās skatuves.

"Sociālais depresņaks" 

Tajā pašā laikā daļa lietotāju pauduši  kritiku par dziesmas vēstījumu, nodēvējot to par "sociālo depresņaku" smagās tematikas dēļ. Tāpat izskanējis viedoklis, ka dziesmas vēstījumu un tekstu ir grūti saprast pat tiem, kuri pārzina latviešu valodu, nemaz nerunājot par ārzemju auditoriju.

Kritiskāk noskaņotie sekotāji norāda uz jaudas trūkumu un prognozē grūtības pārvarēt Eirovīzijas pusfināla barjeru. Salīdzinot ar citiem finālistiem, Atvaras priekšnesums tiek raksturots kā "smuks", taču tāds, kas nespēšot pārsteigt pasauli.

Konkurence bija sīva

Jau vēstīts, ka Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Austrijas galvaspilsētā Vīnē šogad Latviju pārstāvēs Atvara ar dziesmu "Ēnā", kas sestdienas vakarā uzvarēja Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajā konkursā "Supernova 2026".

Atvara pārspēja pārējos deviņus pretendentus skatītāju balsojuma un žūrijas kopīgajā vērtējumā.

Otrajā vietā konkursa "Supernova 2026" finālā palika "Kautkaili" ar dziesmu "Te un tagad", trešajā - Emilija ar dziesmu "All We Ever Had", ceturtajā - Robert Ox ar dziesmu "Ravin' At The Taj Mahal", piektajā - Miks Galvanovskis ar dziesmu "Cruel Angel", sestajā - Tikasha Sakama ar dziesmu "#010126 CODA", septītajā - "Elpo" ar dziesmu "Blakus", astotajā - "De Mantra" ar dziesmu "Let Them", devītajā - Legzdina ar dziesmu "Ribbon", bet desmitajā - Krisy ar dziesmu "Take It".

Kā iepriekš informēja LSM, šī gada konkursam "Supernova" tika pieteiktas 124 dziesmas. LSM izvēlēta žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi, uz pusfināliem virzīja 24 dziesmas. Divos pusfinālos skatītāju un žūrijas kopīgā balsojumā tika atlasītas desmit labākās dziesmas, kas sacentās finālā.

Latvija Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja paveiksies, tad arī finālā 16. maijā.

