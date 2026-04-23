Grupa "Tautumeitas" izdod jaunu singlu "Spīguļo, Saulīt"
Līdz ar gada gaišā laika tuvošanos, grupa “Tautumeitas” izdod singlu “Spīguļo, Saulīt”.
Vienlaikus grupa izziņo arī īpašos viesus saulgriežu “Rītausmas koncertrituālam”.
““Spīguļo, Saulīt” tapusi, iedvesmojoties no īsā, netveramā un maģiskā mirkļa tieši pirms Jāņu rīta saullēkta. Tas ir emocijām piesātināts brīdis, kad visa nakts pavadīta līgojot un gaidot šo kulmināciju, taču tā izgaist vienā acumirklī, atstājot apziņu, ka dienas atkal pamazām sāks kļūt īsākas un saule uzsāks savu ceļu pretī rudenim. “Spīguļo, Saulīt” tapusi kā sava veida lūgšana saulei, kā pateicība, godinājums un mēģinājums notvert tās klātbūtni tieši šajā pārejas punktā, ” stāsta grupas dalībniece Aurēlija Rancāne.
Šis ir pirmais singls no jūnijā gaidāma albuma.
“Nedaudz neticami, ka šis ir mūsu pirmais Jāņu albums, īpaši zinot, ka pati pirmā dziesma, ko “Tautumeitas” aranžēja jau pirms 11 gadiem, bija tieši Jāņu dziesma. Nu jau trešo gadu aicinām cilvēkus uz mūsu saulgriežu “Rītausmas koncertrituālu”, kur kopā piedzīvojam gada īsāko nakti, un šī pieredze dabiski ir ieausta arī mūsu mūzikā. Tieši tāpēc šajā albumā Jāņu dziesmas skanēs ar īpašu, mazliet mistisku un ļoti dzīvu sajūtu. Iespējams, visīstāk tās atklājas naktī, tieši pirms saullēkta, kad savijas deju transs un rituālas melodijas, radot sajūtu, kas vienlaikus ir ļoti sena un pārsteidzoši mūsdienīga, ” uzsver Asnate Rancāne.
Grupas “Tautumeitas” veidoto saulgriežu “Rītausmas koncertrituālam” šogad aicina svinēt gada maģiskāko laiku kopā naktī no 19. uz 20. jūniju Sveikuļu kalnā, Tukuma pusē.
“Šogad “Rītausmas koncertrituāls” norisināsies jau trešo reizi, latviešiem skaitlis "trīs" ir apveltīts ar maģiskām īpašībām un tāds pavisam noteikti būs arī šis saullēkta piedzīvojums. Šobrīd gatavošanās darbi rit pilnā sparā - muzikālie mēģinājumi, dziesmu tapšana, horeogrāfijas, gaismu spēles, tērpu laikošana. Savos prātos liekam kopā notikuma puzli no praktiskas plānošanas, kā viesu ierašanās un auto novietošana, līdz cerībai uz saulainu svētku nedēļu un iespēju bez aizķeršanās uzbūvēt izsapņoto skatuvi,” dalās Laura Līcīte.
Šogad koncertrituālā līdzās “Tautumeitām” uzstāsies arī īpašie viesi, folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači”, kas ieskandinās vakaru ar savu spēcīgo skanējumu.
