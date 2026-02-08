Jelgavā ar grupas "Tautumeitas" koncertu noslēgsies Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
Šovakar plkst. 20 ar grupas "Tautumeitas" koncertu noslēgsies Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā, informēja pašvaldības iestādē "Kultūra".
Šogad starptautiskos konkursos atzīti tēlnieki ledū atveidoja savu skatījumu par tēmu "Ilūzijas spēks", aicinot apmeklētājus raudzīties tālāk par acīm redzamo un piedzīvot brīžus, kuros patiesība savijas ar maldiem.
Vēl pirms festivāla norises skiču konkursā žūrija izvēlējās šī gada festivāla dalībniekus. Šogad konkursā tika saņemti vairāk nekā 40 pieteikumi, no kuriem dalībai festivālā atlasīti 20 tēlnieki no 12 valstīm - Argentīnas, Indonēzijas, Polijas, Mongolijas, Nīderlandes, Ukrainas, Spānijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
Pasta sala, brīvdabas koncertzāle "Mītava" un slidotava ir galvenās festivāla norises vietas, kur apmeklētājus gaida gan individuālās un komandu skulptūras, gan kultūras programma uz divām skatuvēm. Savukārt Jāņa Čakstes bulvāris, kas iepriekšējos gados bija daļa no maksas teritorijas, šogad pārtapis par brīvi pieejamu svētku zonu. Tajā ir aplūkojamas ledus fotoskulptūras, darbojas atrakcijas un karuseļi, kā arī ziemas "viesmīlības zona" ar gardumu un uzkodu klāstu, karsto un auksto dzērienu izvēli un amatnieku darinājumiem. Iestājoties tumšākam laikam, svētku atmosfēru paspilgtina arī lāzeršovs - tas notiek ar atkārtojumiem un ir skatāms no jebkuras vietas festivāla teritorijā.
Festivāla darba laiks ir no plkst. 11 līdz 22. Pasta salas publiskajā slidotavā apmeklētājiem ir pieejama ledus spēļu zona, kurā notiek dambretes, galda hokeja un domino turnīri, bet mazākos apmeklētājus priecē ledus slīdkalniņš.
Brīvdabas koncertzālē "Mītava" notiks rotaļu izrādes, savukārt uz Pasta salas skatuves būs zinātnes šovi ar dažādiem eksperimentiem. Turpat varēs vērot arī skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumus. Festivāla noskaņu papildinās iluzionista priekšnesumi.
Šodien vakara programmu plkst. 18 iesāks Jelgavas ansamblis "Tandēms trijatā", tam sekos Normunds Rutulis kopā ar Slaveno Rīgas orķestri, bet festivālu noslēgs etnomūzikas grupa "Tautumeitas".
Jelgavas Starptaustiskā ledus skuptūru festivāla laureāti
Sestdien, 7. februārī, Jelgavā tika noskaidroti 27. Starptautiskā Ledus skulptūru konkursa laureāti.