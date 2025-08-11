"Tautumeitas" ar vienīgo vasaras koncertu Liepājā uzstāsies Tipogrāfijas radošajā kvartālā
Šī gada 16. augustā Liepājā, pulksten 20.00 Tipogrāfijas radošā kvartāla iekšpagalmā, uz skatuves kāps “Tautumeitas”. Klausītājiem šī būs vienīgā iespēja šovasar redzēt grupu uzstājoties Liepājā.
“Tautumeitas” savā daiļradē izceļas ar latviešu tautasdziesmu melodiju un tekstu apvienošanu ar mūsdienīgiem ritmiem un skanējumu. Viņu radītais etno-pop žanra skanējums ir piesātināts ar spēcīgām vokālajām harmonijām, elektroniskiem bītiem un dziļu emocionālu spēku. Grupas mūzika ir kā tilts starp seno un jauno – tajā tradicionālais savijas ar laikmetīgo.
Viņu vizuālais tēls ir tikpat izteiksmīgs kā muzikālais. Tērpi un galvasrotas atspoguļo gan latviskās identitātes spēku, gan drosmīgu skatījumu nākotnē. Arī koncertam Liepājā mākslinieces pārdomā skatuves tēlu, kas iederētos pilsētas noskaņā, taču šoreiz “Tautumeitas” nolēmušas tajā iesaistīt arī klausītājus.
Sociālajos tīklos grupa atklājusi, ka idejas jau top, taču viņas ar prieku vēlētos uzklausīt arī liepājnieku ieteikumus – kādā vizuālajā tēlā viņi vēlētos redzēt mākslinieces šajā koncertā. “Idejas mums jau ir padomā, taču ieklausāmies arī tajā, ko Liepājas vēji atpūtīs no ierosmēm. Labprāt dzirdētu liepājnieku viedokli un redzējumu, “ saka “Tautumeitas”.
Grupa ir vairākkārtēji Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” laureāti. Debijas albums “Tautumeitas” tika atzīts par gada labāko tautas un pasaules mūzikas albumu 2018. gadā, “Dziesmas no Aulejas” ieguva šo pašu balvu 2020. gadā, bet albums “Skrejceļš” tika apbalvots 2022. gadā. Plašu atzinību guvusi arī dziesma “Tur, kur Dieva kamanas slīd”, kas tapusi sadarbībā ar grupu “Prāta Vētra” un 2021. gadā tika atzīta par “Gada vērtīgāko dziesmu” Latvijas Radio 2 rīkotajā aptaujā “Muzikālā banka”.
“Tautumeitas” ir četras reizes saņēmušas Latgaliešu kultūras gada balvu “Boņuks”. Grupas radošo skanējumu veidojusi arī sadarbība ar producentu Reini Sējānu un zviedru komponistu Povelu Olsonu. Viņu koncerti izskanējuši ne tikai Latvijā, bet arī tādās valstīs kā Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja, Šveice, Vācija, Francija un Polija.
Liepājas koncerta laikā skatītāji tiks aicināti ne tikai vērot, bet arī kļūt par daļu no īpašas mākslinieciskas pieredzes.