Ar vareniem jaunumiem klajā nāk "Tautumeitas"
Grupa "Tautumeitas" kopā ar lietuviešu dziedātāju Petuniju izdevušas dziesmu "Tamsią Naktį" ("Tumšajā naktī"), kurā skan gan latviešu, gan lietuviešu valoda. Dziesma savu pirmatskaņojumu piedzīvoja pagājušajā nedēļā grandiozā šovā Kauņas “Žalgiris” arēnā, kur mākslinieces uzstājās radiostacijas M1 "Mūzikas balvas" ceremonijā.
"Mūsu satikšanās stāsts ar Petuniju ir patiesi brīnumains, viņa pati saka, ka mūs gluži vai piebūrusi. Jau “Supernovas” atlases laikā Lietuvas komentētāji mūs bieži salīdzināja ar Petuniju, un viņa jau sen vēlējās mūs uzrunāt sadarbībai. Dzīve reizēm tiešām piespēlē labākās iespējas: šovasar mūs uzrunāja Lietuvas lielākā radiostacija M1, aicinot piedalīties savā gada “Mūzikas balvā” un kāpt uz skatuves kopā tieši ar Petuniju. Dziesma “Tamsią Naktį” tapusi starp Lietuvu un Latviju, un tā runā par šajā sezonā tik aktuālo tumsas tēmu, kā ar to sadzīvojam un ko caur šo tumsu ieraugām,” stāsta “Tautumeitu” pārstāve Asnate Rancāne.
“Jo vairāk ar Petuniju esam pavadījušas laiku, jo labāk saprotam, cik līdzīgu ceļu esam gājušas - nākušas no folkloras pasaules, bet sirdī esam mūsdienu mūzikā, un nepārtraukti meklējam jaunus veidus, kā folkloras stāstus izstāstīt mūsdienu cilvēkam. Priecājamies, ka šis gads mums devis iespēju biežāk būt Lietuvā, un šī sadarbība tikai nostiprina sajūtu, cik radniecīgas tautas esam,” turpina Asnate.
Petunija ir mūzikas māksliniece no Lietuvas, savā skanējumā apvieno roka, popmūzikas, etniskās un elektroniskās mūzikas elementus. “Rakstot šo dziesmu, man ļoti gribējās atrast to, kas patiesi vieno latviešus un lietuviešus. Viena no šīm lietām ir kopīgā pieredze ar tumšo ziemas laiku un kā, par spīti tam, joprojām spējam atrast prieku un darīt ko aizraujošu. Sadarbība ar “Tautumeitām” man bija sapnis jau kopš brīža, kad pirmoreiz dzirdēju par šo grupu, un mūsu kopīgā uzstāšanās Lietuvā, kā arī laiks, ko pavadījām kopā, man tikai vēlreiz apliecināja, ka viņas ir ne vien izcilas mūziķes un autores, bet arī ļoti sirsnīgi cilvēki,” stāsta Petunija.
Gada noslēgumā “Tautumeitas” izziņo nākamo “Rītausmas koncertrituālu” - dziesmu, gaismas un senču spēka caurvītu piedzīvojumu gada maģiskākajā brīdī, vasaras saulgriežos. 2026. gadā “Rītausmas koncertrituāls” notiks jau trešo reizi, šogad “Tautumeitas” aicina uz tikšanos Tukuma pusē, Sveikuļu kalnā, naktī no 19. uz 20. jūniju.
Grupas “Tautumeitas” pirmie solo koncerti
Etno mūzikas grupa “Tautumeitas” 28. un 29.septembrī, divu izpārdotu koncertzāles “Palladium” skatītāju priekšā sniedza pirmos solo koncertus grupas pastāvēšanas vēsturē.