Rīgā bezvēsts pazudusi Irina Jazenoka; varētu uzturēties Lāčupes kapu apkaimē
Valsts policijas foto

Rīgā bezvēsts pazudusi Irina Jazenoka; varētu uzturēties Lāčupes kapu apkaimē

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Jauns.lv

Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1937. gadā dzimušo Irinu Jazenoku.

Rīgā bezvēsts pazudusi Irina Jazenoka; varētu uztu...

Sieviete 5. jūnijā ap pulksten 10.18 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Spilves ielā un līdz šim viņas atrašanās vieta nav zināma. Iespējams, varētu uzturēties Grīvas ielas rajonā vai Lāčupes kapos.

Pazīmes: 160 cm, sirmi mati sasieti astē, normālas miesas uzbūves. Ģērbusies: zilā džemperī, gaiša šalle, melnas bikses, kurpes.

Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

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