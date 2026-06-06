Valsts policijas foto
Rīgā bezvēsts pazudusi Irina Jazenoka; varētu uzturēties Lāčupes kapu apkaimē
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1937. gadā dzimušo Irinu Jazenoku.
Sieviete 5. jūnijā ap pulksten 10.18 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Spilves ielā un līdz šim viņas atrašanās vieta nav zināma. Iespējams, varētu uzturēties Grīvas ielas rajonā vai Lāčupes kapos.
Pazīmes: 160 cm, sirmi mati sasieti astē, normālas miesas uzbūves. Ģērbusies: zilā džemperī, gaiša šalle, melnas bikses, kurpes.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!