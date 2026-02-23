Lai arī viņam bija draudzene, līdz pēdējam līdzās bija sieva: atklātas aktiera Ērika Deina pēdējās dienas
Aktiera Ērika Deina personīgā dzīve pēdējā laikā bija uzmanības centrā, taču pēc viņa nāves ģimene atklājusi, kas patiesībā bija līdzās vissmagākajā brīdī. Neskatoties uz publisko romānu ar draudzeni, pēdējās dienās aktieri ieskāva sieva Rebeka Geihārta un viņu meitas.
Dažas dienas pēc tam, kad ALS dēļ mūžībā devās seriāla “Grejas anatomija” aktieris, 54 gadus vecā aktrise un modele Rebeka Geihārta, kas oficiāli bija precēta ar Ēriku Deinu, sociālajos tīklos pateicās tiem, kuri šajā laikā izrādījuši atbalstu.
“Esmu patiesi aizkustināta par milzīgo mīlestības un atbalsta vilni no mūsu kopienas,” viņa svētdien rakstīja savos “Instagram” īsajos stāstos. “Nav vārdu, ar kuriem izteikt mūsu pateicību. Jūs patiesi mūs noturat virs ūdens šajā grūtajā laikā,” viņa piebilda.
Deins mira 19. februārī 53 gadu vecumā, zaudējot cīņā ar ALS. Aktiera ģimene ceturtdienas vakarā izplatīja paziņojumu, rakstot: “Ar smagām sirdīm paziņojam, ka Ēriks Deins ceturtdienas pēcpusdienā aizgāja mūžībā pēc drosmīgas cīņas ar ALS.”
“Savās pēdējās dienās viņu ieskāva tuvi draugi, viņa uzticīgā sieva un divas skaistās meitas — Billija un Džordžija, kas bija viņa pasaules centrs. Visā ceļā ar ALS Ēriks kļuva par kaismīgu informētības un pētniecības atbalstītāju, apņēmies panākt pārmaiņas tiem, kuri saskaras ar to pašu cīņu. Viņa ļoti pietrūks, un viņš vienmēr tiks pieminēts ar mīlestību. Ēriks dievināja savus fanus un ir mūžīgi pateicīgs par mīlestību un atbalstu, ko saņēmis. Ģimene lūdz ievērot privātumu, kamēr viņi pārdzīvo šo neizturamo laiku,” tika pausts paziņojumā.
Drīz pēc aktiera nāves ģimenes draugi uzsāka “GoFundMe” ziedošanas kampaņu, lai atbalstītu viņa divas pusaudžu meitas. Savāktie līdzekļi segšot viņu izglītības, mājokļa un citas būtiskas vajadzības, jo viņas “saskaras ar nenoteiktību” bez tēva.
Deins 2004. gadā apprecējās ar Rebeku Geihārtu. Viņi izšķīrās 2017. gadā, taču šķiršanās pieteikums 2025. gada aprīlī tika atsaukts. Dažas nedēļas vēlāk aktieris paziņoja, ka viņam diagnosticēta ALS.
Tajā pašā laikā viņš pirmo reizi publiski parādījās arī savu draudzeni Janellu Šērklifu. Abi kopā ieradās uz viņa “Prime Video” krimināldrāmas “Countdown” pirmizrādi Losandželosā, smejoties un ejot pa sarkano paklāju sadevušies rokās.
Pēc viņa nāves “Instagram” ierakstu sērijā Janella izcēla mirkļus, ko piedzīvojusi kopā ar Ēriku. Starp tiem bija melnbalts foto, kur aktieris smaidot saņem tetovējumu, kā arī kadrs, kur viņš pozē baltā T kreklā un gaišbrūnā kovboja cepurē pie zirga.
Neraugoties uz Ērika acīmredzamo romānu ar Janellu, viņš juridiski joprojām bija precējies ar atsvešināto sievu Rebeku Geihārtu, ar kuru viņam ir meitas Billija (15) un Džordžija (14). Patiesībā, lai arī viņi izšķīrās jau 2017. gadā, viņš turpināja par savu bijušo sievu izteikties ar lielu cieņu.
“Es nekad — līdz brīdim, kad kāds šo redzēs — nebūtu spējis iemīlēt citu sievieti tik dziļi, kā iemīlēju Rebeku,” Ēriks sacīja Bredam Falčukam savā pēdējā intervijā. “Viņa ir manu bērnu māte, un viss tas smagums, domājot par to, bija tik organisks un liktenīgs.”
Deins dzimis un uzaudzis Sanfrancisko, Kalifornijā, un karjeru sācis 90. gadu sākumā ar nelielām vieslomām iemīļotos komēdijseriālos, piemēram, “Saved By the Bell” un “The Wonder Years”. Tikai 2000. gadā viņš ieguva savu izrāviena lomu — Džeisonu Deinu seriālā “Amulets”, kuru atveidoja seriāla trešajā sezonā. Tomēr Deina profesionālā dzīve būtiski mainījās, kad 2006. gadā viņš debitēja kā doktors Marks Slouns seriālā “Grejas anatomija”.