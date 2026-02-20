Pēc smagas slimības mūžībā devies seriāla “Grejas anatomija” zvaigzne Ēriks Deins
53 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Ēriks Deins, kurš kļuva par zvaigzni ar Marka Slouna lomu seriālā “Grejas anatomija”.
Deina nāve iestājusies 10 mēnešus pēc tam, kad viņš publiski paziņoja par savu amiotrofās laterālās sklerozes (ALS) diagnozi.
Deins miris ceturtdien, 19. februārī, apstiprina aktiera ģimene. “Ar smagām sirdīm paziņojam, ka Ēriks Deins ceturtdienas pēcpusdienā aizgāja mūžībā pēc drosmīgas cīņas ar ALS,” teikts ģimenes paziņojumā. “Savas pēdējās dienas viņš pavadīja mīļu draugu lokā, kopā ar savu uzticīgo sievu un abām skaistajām meitām Billiju un Džordžiju, kas bija viņa pasaules centrs.”
“Visā savā ALS ceļā Ēriks kļuva par dedzīgu informētības un pētniecības aizstāvi, apņēmies panākt pārmaiņas citiem, kuri saskaras ar tādu pašu cīņu. Viņa ļoti pietrūks, un viņu vienmēr ar mīlestību atcerēsies. Ēriks dievināja savus fanus un ir mūžīgi pateicīgs par saņemto mīlestību un atbalstu. Ģimene lūdz ievērot privātumu, kamēr tā pārdzīvo šo neiedomājami smago laiku.”
Deins dzimis Sanfrancisko 1972. gadā. Viņa tēvs mira no šautas brūces, kad Ērikam bija septiņi gadi. Vēlāk aktieris teica, ka līdz brīdim, kad pats kļuva par vecāku, nebija sapratis, cik “postošs” bērnībā var būt šāds zaudējums.
Aktiermākslā viņš nonāca nejauši: “Vidusskolā es spēlēju ūdenspolu, sezona bija īsa, un mani ievilka lugā “All My Sons”, kur spēlēju Džo Kelleru. Pilnīgi nopietni. Un es tajā iemīlējos. Es domāju: tā ir vislabākā sajūta pasaulē!”
Pēc skolas beigšanas viņš pārcēlās uz Losandželosu ar “40 dolāriem kabatā”. Viņš ieguva epizodiskas lomas tādos seriālos kā “Saved by the Bell”, “The Wonder Years”, “Roseanne” un “Married… with Children”. Pēc tam viņš parādījās divās “Amulets” sezonās.
Pasaules slavu viņš ieguva ar daktera Marka Slouna lomu seriālā “Grejas anatomija”. “Man patika šis tēls; es vienkārši negribēju spēlēt tādu puisi visu atlikušo mūžu,” viņš teica. “Tas ir pretrunā ar to, ko jebkurš aktieris vēlas darīt savā karjerā.”
Deins pameta seriālu 2012. gadā, kad Marks tika “nogalināts” sižetā, taču vēlāk viņš atzina: “Es ne tik daudz aizgāju, cik, man šķiet, mani atlaida.”
No 2014. līdz 2018. gadam Deins seriālā “The Last Ship” tēloja admirāli Tomu Čendleru, taču viņš atzina, ka uzskatījis šo tēlu par pārāk līdzīgu Markam Slounam. Vēlme pamēģināt ko atšķirīgu viņu aizveda uz seriālu “Euphoria”, kur viņš atveidoja Kalu Džeikobsu – šķietami krietnu ģimenes cilvēku, kurš internetā satika cilvēkus anonīmam seksam.