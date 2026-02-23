"Gora" vadītāja pašvaldības šaubas par koncertzāles peļņu sauc par absurdu situāciju
Ņemot vērā pašvaldības šaubas par koncertzāles "Gors" peļņu, veidojas absurda situācija, sacīja SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekle Ilona Rupaine.
Viņa atzina, ka pērn gūtā peļņa tomēr būs nedaudz mazāka, nekā izziņots, taču tā noteikti pārsniegs 80 000 eiro. "Arī mūs pašus tā pārsteidza. Jā, iespējams, mēs pasteidzāmies, publicējot informāciju pirms revidēta gada pārskata, bet gribējām pavēstīt skatītājiem, sadarbības partneriem, ka koncertzāle strādā veiksmīgi," atzina Rupaine.
Pēc viņas paustā, "Gora" vadība jau brīdināja pašvaldības auditorus, ka viņu prognozētie koncertzāles finanšu rādītāji atšķirsies no tiem, kas būs gada beigās, jo audits veikts rudens sākumā, bet aktīvākā sezona koncertzālē ir tieši gada pēdējie mēneši. Tāpēc auditoru prognozes par finanšu datiem bijušas daudz pieticīgākas.
Tāpat patiesībai neatbilst pašvaldības paustais, ka līdz šim uzņēmumam nav bijis peļņas, sacīja "Austrumlatvijas koncertzāles" vadītāja. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem uzņēmums kopš dibināšanas 2010. gadā septiņus gadus ir noslēdzis ar peļņu. Piemēram, 2014. gadā tā ir sasniegusi 59 810 eiro, bet 2021. gadā - 22 466 eiro.
"Veidojas absurda situācija. Tagad mēs tiekam apvainoti par to, ka strādājam labi," vērtēja Rupaine, kura nesaprot, kāpēc pašvaldība pauž šaubas par "Gora" darbību. Viņai nav izprotama arī pašvaldības izvēle komunicēt sociālajos tīklos. Ja kādam nav saprotami kādi dati, "Gorā" tos ir gatavi aizskaidrot, aicināja uzņēmuma vadītāja.
Jau ziņots, ka Rēzeknes pašvaldība kā kapitāldaļu turētāja apšauba koncertzāles "Gors" jeb "Austrumlatvijas koncertzāles" sniegto informāciju par pērn gūto peļņu 88 600 eiro apmērā.
Reaģējot uz "Austrumlatvijas koncertzāles" izplatīto informāciju, pašvaldība informēja, ka uzņēmums nav sagatavojis un iesniedzis 2025. gada pārskatu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas liedz iespēju oficiāli publiskot datus par iepriekšējā gada finanšu rezultātiem. Līdz ar to jebkāda publiski izplatīta informācija par 2025. gada peļņu vai citiem finanšu rādītājiem, kura nav balstīta uz revidēta un apstiprināta gada pārskata datiem, nav uzskatāma par oficiālu informāciju, norāda pašvaldība.
"Oficiālajā preses ziņojumā konstatētā datu neatbilstība rada pamatotas bažas par līdz šim "Gora" vadības sniegtās informācijas precizitāti un patiesumu. Tādēļ informācija tiks padziļināti izvērtēta, analizējot publiski pausto datu atbilstību kapitāldaļu turētājam oficiāli iesniegtajai informācijai, kā arī salīdzināti auditēto materiālu un finanšu pārskatu dati," sola pašvaldībā.
Nepieciešamības gadījumā tikšot pieprasīti papildu skaidrojumi un dokumenti, kā arī izvērtēta atbildīgo amatpersonu rīcība.
Tāpat pašvaldība vērš uzmanību, ka audits tika veikts gada nogalē, laikā, kad uzņēmumam jau bija noslēgti līgumi par attiecīgā gada pasākumiem un provizoriski bija prognozējams gan apmeklētāju skaits, gan finanšu rezultāts. Līdz ar to peļņas rādītāji objektīvi bija aprēķināmi un paredzami. Pašvaldība norāda, ka tik būtiska peļņa gada izskaņā, ņemot vērā iepriekšējo gadu finanšu dinamiku un faktu, ka 13 gadu laikā uzņēmuma gada pārskatos peļņa netika uzrādīta, rada pamatotus jautājumus par finanšu datu veidošanas un atspoguļošanas principiem.
"Austrumlatvijas koncertzāles" kapitāldaļu turētājas pārstāve Jevgenija Kušča ir nosūtījusi uzņēmuma valdes loceklei vēstuli, kurā lūdz sniegt detalizētu un dokumentāli pamatotu skaidrojumu par preses relīzē minētajiem faktiem, to atbilstību iepriekš iesniegtajai informācijai, kā arī par uzņēmuma rīcību komunicēt ar domi caur masu medijiem, neinformējot par to kapitāldaļu turētāju noteiktajā kārtībā.
Iepriekš "Austrumlatvijas koncertzāle", kas pārvalda Latgales vēstniecību "Gors", vēstīja, ka pretēji audita prognozēm uzņēmums 2025. gadu noslēdzis ar 88 600 eiro peļņu.
Uzņemot 130 skatuves mākslas notikumus un pulcējot 130 000 apmeklētāju, Latgales vēstniecība "Gors" 2025. gadā esot sasniegusi vienus no pēdējos piecos gados augstākajiem darbības rādītājiem. Koncertzāli veidojošā kapitālsabiedrība "Austrumlatvijas koncertzāle" pērno gadu noslēgusi arī ar 88 600 eiro peļņu, kas būtiski atšķiras no domes pasūtītā auditā prognozētajiem 70 000 līdz 80 000 eiro zaudējumiem.
Koncertzāle novērojusi, ka pērnā gada notikumu ap Latgales vēstniecību "Gors" ietekmē cilvēki izvēlējušies vēl aktīvāk apmeklēt pasākumus, kā arī izmantot citus koncertzāles pakalpojumus - apmeklēt kino, restorānu, tādējādi paužot atbalstu tās darbībai.