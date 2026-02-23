VIDEO: Ukrainas triecienpulka karavīri divatā sagūsta sešus krievu iebrucējus, tostarp vada komandieri
Divi Ukrainas kaujinieki no "Morok" grupas, kas ir daļa no Ukrainas 225. atsevišķā triecienpulka, pēc ienaidnieka pozīcijas ieņemšanas sagūstīja sešus krievu kājniekus, tostarp viņu vada komandieri, ziņo Ukrainas 225. triecienvienības pulks
Krievu karavīri piederēja 114. motorizēto strēlnieku pulkam, paziņoja vienība. Neraugoties uz to, ka viņi skaitliski trīs reizes pārspēja ukraiņus, seši karavīri neizrādīja aktīvu pretestību, kad viņiem tika piedāvāta iespēja padoties.
"Uzbrukuma laikā ienaidnieka patvērumam Ukrainas aizstāvji piedāvāja pretiniekam nolikt ieročus," teikts 225. pulka paziņojumā. Krievijas karavīri "pauda vēmi padoties", piebilda pulks.
Sagūstīto vidū bija arī vada komandieris, kurš vadīja šo grupu. Pēc padošanās abi Ukrainas triecienvienības karavīri pavadīja visus sešus gūstekņus uz Ukrainas kontrolētajām pozīcijām.
Operācija ir jaunākais panākums "Morok" grupas darbībā. Februāra sākumā tā pati vienība iznīcināja desmit Krievijas karavīrus, kuri mēģināja uzbrukt Ukrainas pozīcijām.
225. pulka publicētajā video redzams brīdis, kad ienaidnieka kājnieki tiek likvidēti, krievu karaspēkam mēģinot atkāpties no kaujas lauka un patverties tuvējās slēptuvēs.