Speciālisti cenšas identificēt īslaicīgo e-veselības darbības traucējumu iemeslu.
Sabiedrība
Šodien 16:39
E-veselības sistēma piedzīvo traucējumus; atbildīgais centrs skaidro notikušo
Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC) patlaban turpina darbu, lai identificētu šodienas e-veselības sistēmas darbības īslaicīgo traucējumu cēloni, informēja LDVC.
Šodien tehnisku iemeslu dēļ nebija pieejama e-veselības sistēma. Stundas laikā sistēmas darbība tika atjaunota.
No 2025. gada e-veselības sistēmas pārziņa funkcijas pārņēma SIA "Latvijas Digitālās veselības centrs".
Centra uzdevums ir pārvaldīt veselības nozares digitalizāciju, radīt un uzturēt digitālās veselības pakalpojumus, kā arī nodrošināt veselības aprūpes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras darbu.
Uzņēmums reģistrēts 2004. gadā, un tā pamatkapitāls ir 348 721 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma visu kapitāldaļu turētāja ir Veselības ministrija.