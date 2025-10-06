FOTO: fani nespēj noticēt, kā slimība mainījusi “Grejas anatomijas” aktieri Ēriku Deinu
Seriāla “Grejas anatomija” zvaigzne Ēriks Deins pavasarī paziņoja, ka viņam diagnosticēta amiotrofā laterālā skleroze (ALS) – visbiežāk sastopamā motoneironu slimības (MNS) forma. Jau rudenī aktieris publikā redzēts pārvietojamies ratiņkrēslā, un fani ir šokēti par to, cik strauji slimība progresējusi.
Aktieris Ēriks Deins turpina cīnīties par citiem pēc tam, kad šī gada aprīlī viņam tika diagnosticēta amiotrofā laterālā skleroze. “Eiforijas” zvaigzne šonedēļ devās uz Vašingtonu, pirms valdības darba pārtraukuma, kopā ar bezpeļņas organizāciju "I AM ALS", lai iestātos par plašākiem pētījumiem un atbalstu cilvēkiem ar neirodeģeneratīvām slimībām.
Likums “Accelerating Access to Critical Therapies for ALS Act” tika pieņemts 2021. gadā. Tas paredzēja piecu gadu finansējumu pētījumiem un nodrošināja agrāku piekļuvi ārstēšanas metodēm pacientiem ar ALS, kas pazīstama arī kā Lū Gēriga slimība. Šī likuma darbība beigsies 2026. gadā.
Vašingtonā Deins tikās ar ASV Pārstāvju palātas locekli Eriku Svolvelu no Kalifornijas, kur viņš sacīja, ka ALS diagnoze ir “pēdējā lieta, ko ārsti vēlas kādam paziņot”. “Tik bieži paiet pārāk daudz laika, līdz cilvēkiem tiek noteikta diagnoze. Tas nozīmē, ka viņi vairs nevar piedalīties klīniskajos pētījumos,” sacīja aktieris. “Tāpēc ACT for ALS ir tik nozīmīga — tā paplašina piekļuvi visiem pacientiem.”
Deins arī runāja par cerību uz nākotni: “Man mājās ir divas meitas. Es gribu redzēt, kā viņas pabeidz universitāti, apprecas un varbūt man ir mazbērni,” viņš sacīja. “Es gribu būt klāt visam tam. Tāpēc es cīnīšos līdz pēdējam elpas vilcienam.”
Ēriks Deins nesen tika redzēts pārvietojamies ratiņkrēslā un pēdējās intervijas liecina, ka viņam ir grūtības runāt. Daudzi sociālajos tīklos pauž līdzjūtību un apbrīnu par viņa spēku un apņēmību turpināt cīņu, neskatoties uz redzamajām veselības izmaiņām.
💔💔heartbreaking update on Eric Dane decline, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak ‼️ pic.twitter.com/kKLH4Hzpo2— Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) October 1, 2025
Deins atveido Džeikobsa ģimenes patriarhu Kalu Džeikobsu HBO pusaudžu drāmas seriālā “Eiforija”. Pirms tam viņš attēloja Dr. Marku Slounu seriālā “Grejas anatomija” (2006).