Keita un Viljams uz BAFTA sarkanā paklāja saņem neērtu jautājumu - un to ignorē
Keita Midltone un princis Viljams atgriezušies uz Lielbritānijas Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) sarkanā paklāja pēc dažām vētrainām dienām karaliskajā ģimenē, kas sekoja bijušā prinča Endrū aizturēšanai.
Trīs dienas pēc tam, kad Endrū Mauntbatens–Vindzors tika aizturēts Sandringemā savā 66. dzimšanas dienā, Velsas princis un princese svētdien, 22. februārī, pārsteidza fanus, ierodoties Londonas Karaliskajā festivāla zālē uz ikgadējo kino apbalvojumu ceremoniju.
Viljams bija tērpies bordo samta žaketē, savukārt Keita bija izvēlējusies garu, rozā vakarkleitu līdz grīdai. Uz sarkanā paklāja, kas karaliskajam pārim tika slēgts citiem viesiem, Keitai un Viljamam kāds klātesošais pajautāja: “Vai monarhija ir briesmās?” Uz šo jautājumu gan pāris neatbildēja.
Šī iziešana sabiedrībā iezīmē pirmo reizi, kad princis Viljams un princese Keita apbalvošanas ceremoniju apmeklējuši kopā pēdējo trīs gadu laikā. Lai gan viņi regulāri atbalsta šo pasākumu, pēdējo reizi abi kopā pa BAFTA sarkano paklāju gāja 2023. gadā.
Pērn pāris pasākumā neieradās, bet 2024. gadā Viljams apmeklēja ceremoniju viens pats, toreiz paužot nožēlu, ka sieva nevarēja pievienoties saistībā ar viņas vēža diagnozi un ārstēšanu.
Tiek uzskatīts, ka Velsas princis un princese lielāko daļu aizvadītās nedēļas pavadīja kopā ar saviem bērniem — princi Džordžu (12), princesi Šarloti (10) un princi Luisu (7) —, jo skolā bija brīvlaiks. Tiek uzskatīts, ka viņi uzturējās savā lauku mājā Norfolkā — Anmerholā —, kas atrodas tajā pašā karaliskajā īpašumā, kur dzīvojis Endrū. Viņš tika aizturēts Vudfārmā 19. februārī.
Viņu parādīšanās pasākumā, ko bieži dēvē par Apvienotās Karalistes “Oskaru” ekvivalentu, seko tam, kā citi karaliskās ģimenes locekļi turpināja publiskās aktivitātes pēc Endrū aizturēšanas. Tikai dažas stundas pēc ziņas par aizturēšanu ceturtdien karalis Čārlzs tikās ar apmeklētājiem un ieradās Londonas modes nedēļā. Tikmēr karaliene Kamilla apmeklēja koncertu un tikās ar mūziķiem Londonā, bet princese Anna piedalījās iepriekš plānotā vizītē vīriešu cietumā.
