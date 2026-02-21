Cilvēkus līdz sirds dziļumiem aizkustina video, ko pirms nāves savām meitām ierakstīja seriāla "Grejas anatomija" zvaigzne Ēriks Deins. VIDEO
Dažus mēnešus pirms nāves aktieris Ēriks Deins (1972-2026) “Netflix” seriāla "Famous Last Words" ietvaros ierakstīja emocionālu vēstījumu savām meitām. Intervija tika veikta slepeni un publiskota tikai pēc viņa nāves šī gada 19. februārī.
Jau ziņots, ka seriāla "Grejas anatomija" zvaigzne nomira ceturtdien, 19. februārī, 53 gadu vecumā – desmit mēnešus pēc tam, kad publiski paziņoja par amiotrofiskās laterālās sklerozes (ALS) diagnozi. “Ar smagām sirdīm paziņojam, ka Ēriks Deins ceturtdienas pēcpusdienā aizgāja mūžībā pēc drosmīgas cīņas ar ALS,” bija teikts ģimenes paziņojumā. “Savas pēdējās dienas viņš pavadīja mīļu draugu lokā, kopā ar savu uzticīgo sievu un abām skaistajām meitām Billiju un Džordžiju, kas bija viņa dzīves centrs.”
Aktieris seriālam "Famous Last Words" sniedza 50 minūšu interviju, kuras noslēgumā viņš ar uzrunu vērsās pie savām meitām. Lūk, ko viņš meitām sacīja: “Billij un Džordžij, šie vārdi ir jums. Es centos. Dažreiz klupu, bet es centos. Kopumā mēs aizvadījām lielisku laiku, vai ne? Tās dienas bija pasakainas," sacīja aktieris.
"[Vēlos jums vēlēt, lai jūs] Pirmkārt, dzīvojiet tagad, tieši šajā brīdī. Tas ir grūti, bet es iemācījos to darīt. Gadiem ilgi es prātā aizklīdu prom, ilgu laiku dzīvoju savā galvā, grimstot raizēs un sevis žēlošanā, kaunā un šaubās. Es atkal un atkal pārcilāju savus lēmumus, šaubījos par sevi. Man to nevajadzēja darīt. Man nekad nevajadzēja tā darīt."
"Tīras izdzīvošanas dēļ es biju spiests palikt tagadnē. Pagātne sevī nes nožēlu, nākotne ir nezināma. Vienīgais veids, kā iet uz priekšu, ir dzīvot tagadnē un to novērtēt," pauda Deins.
"Otrkārt, iemīlieties. Ne obligāti cilvēkā, lai gan arī to es jums iesaku. Bet iemīliet kaut ko. Atrodiet savu kaislību, savu prieku. Atrodiet to, kas liek jums no rīta mosties. Kad es biju jūsu vecumā, es iemīlējos aktiermākslā. Es joprojām to mīlu. Atrodiet savu aicinājumu un patiešām dodieties tam pretī."
"Treškārt, pārdomāti izvēlieties savus draugus. Atrodiet savus cilvēkus un ļaujiet viņiem atrast jūs, un tad atdodiet sevi viņiem. Labākie no viņiem jums dos sevi pretī. Bez nosodījuma. Bez nosacījumiem. Bez jautājumiem. Vienkārši esiet klāt. Un mīliet savus draugus ar visu, kas jums ir. Turieties pie viņiem. Viņi jūs izklaidēs, vadīs, atbalstīs, un daži jūs pat izglābs."
"Visbeidzot, cīnieties ar katru savas būtības kripatu un dariet to cieņpilni. Kad saskaraties ar izaicinājumiem — veselības vai citiem — cīnieties. Nekad nepadodieties. Cīnieties līdz pēdējam elpas vilcienam. Šī slimība lēnām atņem man manu ķermeni, bet tā nekad neatņems manu garu."
"Izturība ir mana suoperspēja. Es vienmēr pieceļos. Un daru to atkal un atkal un atkal. Marks saka, ka es esmu kā kaķis. Tikai kaķim ir deviņas dzīvības, bet man jau bijušas vismaz piecpadsmit. Tāpēc, kad jūs piemeklē kaut kas negaidīts — un tas notiks, jo tāda ir dzīve — cīnieties, un dariet to ar godīgumu, integritāti un cieņu, pat ja tas šķiet neiespējami."
"Es ceru, ka esmu parādījis, ka jūs varat stāties pretī jebkam. Jūs varat stāties pretī savas dzīves beigām. Jūs varat stāties pretī ellei ar cieņu. Cīnieties, meitenes, un turiet galvas augstu. Billij un Džordžij, jūs esat mana sirds. Jūs man esat viss. Arlabunakti. Es jūs mīlu. Tie ir mani pēdējie vārdi,” savu runu noslēdza aktieris.