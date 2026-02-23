No 1. marta Latvijā - jauni šķiršanās noteikumi. Ko vēl var uzzināt bezmaksas konsultācijās Notāru dienās?
5. martā jau divdesmito reizi Latvijā notiks Notāru dienas. Tā ir iespēja ikvienam uzdot svarīgus juridiskos jautājumus un saņemt zvērināta notāra bezmaksas konsultāciju.
Šogad Notāru dienā, arī tiešsaistes preses konferencē un paneļdiskusijā, uzmanība tiks pievērsta no 1. marta spēkā esošajiem likuma grozījumiem laulības šķiršanas procesā pie zvērināta notāra.
Turpmāk vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem būs obligāti noformējama notariāla akta formā. Ja kāda no pusēm panākto vienošanos vēlāk nepildīs, tad varēs uzsākt piespiedu izpildi bez tiesvedības procesa.
"Latvijas notāri, jau 20 gadus rīkojot Notāru dienas, apliecina atvērtību sabiedrībai un vēlmi skaidrot juridiski sarežģītus jautājumus saprotamā valodā. Notāra uzdevums ir nodrošināt tiesisko drošību, skaidrot darījumu juridiskās sekas un palīdzēt cilvēkiem pieņemt pārdomātus lēmumus, mazinot iespējamos strīdus nākotnē.
Tāpēc arī šogad aicinām ikvienu izmantot iespēju 5. martā laikā no 10.00-16.00 vērsties pie zvērinātiem notāriem visā Latvijā, lai telefoniski vai klātienē notāru birojos saņemtu juridiskas konsultācijas par dažādām tēmām: mantošana, laulības līgumi, pilnvaras, partnerības noslēgšana, nekustamā īpašuma darījumi un citas," uzsver Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe.
Plkst. 10.00 notiks arī tiešsaistes preses konference, kurā piedalīsies tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, Latvijas Universitātes Psiholoģijas fakultātes docente Evija Strika un Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe. Eksperti skaidros likuma grozījumus un to nozīmi bērnu interešu aizsardzībā, vecāku lomas un atbildības stiprināšanu laulības šķiršanās gadījumā.
"Līdz šim vecāki varēja noslēgt vienošanos bez notāra iesaistes – nereti bez padziļinātas tās satura izvērtēšanas. Turpmāk likums paredz rūpīgu vienošanās izstrādi, vispirms gādājot tieši par bērna interesēm, drošību un noteiktību. Notārs kā neitrāls profesionālis nodrošinās pušu interešu līdzsvaru, vienošanās juridisko kvalitāti un tās izpildāmību.
Jaunās izmaiņas liks vecākiem vēl pirms laulības šķiršanas daudz rūpīgāk kā līdz šim savā starpā apspriest kārtību, kā abi vecāki varēs būt līdzdalīgi bērna dzīvē. Tam būs jānodrošina, lai vecāku vienošanās būtu ne tikai formāla, bet reāli īstenojama. Esmu pārliecināts, ka lielāka skaidrība un atbildība palīdzēs saglabāt bērna intereses kā galveno prioritāti," skaidro Aigars Kaupe.
Papildu informācija tiks publicēta Latvijas Zvērinātu notāru padomes mājaslapā un sociālā tīkla Facebook lapā "Mans notārs".