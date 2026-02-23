BAFTA 2026 spožākie tērpi – no aveņsarkanā līdz melnai elegancei
FOTO: Karalisks šarms un drosmīgi piegriezumi - zvaigznes žilbina uz BAFTA sarkanajā paklāja
79. Britu Kinoakadēmijas balvas (BAFTA) ceremonija Londonā šogad kļuva par vēl vienu modes lielskatuvi: zvaigznes ieradās tērpos, kas vienlaikus bija izsmalcināti, drosmīgi un dažbrīd pat ekscentriski.
Londonas Karaliskajā festivāla zālē pulcējās Holivudas A līmeņa zvaigznes — tostarp Timotē Šalamē, Tejana Teilore, Leonardo Dikaprio, Ītans Hauks un Kirstena Dansta —, lai apmeklētu Apvienotās Karalistes spožāko kino apbalvošanas vakaru.
Šī gada pasākumā tērpi bija savdabīgi, izteiksmīgi un eleganti, bieži atturīgos toņos — piemēram, aveņsarkanā, plūmju un melnā. Daļa viesu izvēlējās atbalstīt britu modes “smagsvarus” — Roksandu, Erdemu un “Burberry”.
BAFTA balvu pasniegšanas ceremonijā svētdien Londonā vislielākos laurus plūca amerikāņu režisora Pola Tomasa Andersona trilleris "Cīņa pēc cīņas", kas ieguva sešas balvas, to vidū arī par labāko filmu. Filma saņēma arī balvas labākā režisora, adaptētā scenārija, labākā operatora un labākās montāžas kategorijās. Šons Penns tika godalgots kā labākais otrā plāna aktieris.
Raiena Kūglera filma "Grēcinieki” un Giljermo del Toro lente "Frankenšteins" katra ieguva trīs balvas.
Par labāko dokumentālo filmu tika atzīta ""Mr. Nobody Against Putin", kuras režisori ir Deivids Borensteins un Pāvels Talankins.