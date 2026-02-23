Dita Lūriņa-Egliena pateicīga vīram, ka var studēt Tallinā
Aizaizvadītā nedēļa Nacionālā teātra aktrisei Ditai Lūriņai-Eglienai bija viena no retajām reizēm, kad viņa bija atbraukusi no Igaunijas uz Latviju, lai piedalītos koncertuzveduma "Sens tik sens" ir tas stāsts pirmizrādē, kā arī apmeklētu melnās komēdijas "Perfektie" pirmizrādi, kurā vienu no lomām atveido viņas vīrs aktieris Mārtiņš Egliens.
Kopš 2025. gada janvāra Lūriņa-Egliena dzīvo Tallinā, jo Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas maģistrantūrā studē aktiermeistarību performanču mākslā. Divu gadu intensīvajā kursā kopā ar Lūriņu zinības apgūst vēl 15 studenti no dažādām pasaules malām, tostarp ASV, Austrālijas, Kolumbijas, Indijas, Ķīnas, Grieķijas. Pašlaik Ditai ir brīvlaiks, tāpēc var ilgāk uzkavēties mājās. “Kamēr ir brīvlaiks, izmantoju iespēju pastrādāt Latvijā,” viņa saka žurnālam "Kas Jauns".
9. februārī VEF kultūras pilī Rīgā Dita Lūriņa-Egliena kopā ar citiem skatuves kolēģiem muzicēja koncertuzveduma "Sens tik sens ir tas stāsts" pirmizrādē, piedāvājot skatītājiem emocionālu un muzikāli bagātu ceļojumu pa latviešu estrādes zelta fondu. Koncerti būs arī citās Latvijas pilsētās.
Koncertuzveduma "Sens tik sens ir tas stāsts" pirmizrāde VEF kultūras pilī 2026. gada februārī
Kā veltījums Raimonda Paula un Alfrēda Krūkļa jubilejām tapis koncertuzvedums “Sens tik sens ir tas stāsts”, kas 2026. gada 9. ...
Maģistrantūras studijas pašlaik esot pusē, un pēc brīvlaika Dita atgriezīsies Tallinā. “Studijas šobrīd ir mana prioritāte. Grafiks tur ir tik intensīvs, ka lielākoties esmu Igaunijā. Paldies Dievam, ka man ir vīrs, kas var tikmēr pieskatīt bērnus un mājās ir palicis par galveno,” pateicīga Mārtiņam par atbalstu ir Dita. No Igaunijas uz Latviju viņa ceļo, gan pati stūrējot auto, gan vairākkārt braucot ar autobusu, jo tikmēr laiku var izmantot lietderīgi un mācīties.
Arī Nacionālais teātris atbalsta savu vienu no vadošajām aktrisēm: “Joprojām esmu štatā, teātris mani atbalsta, ļauj mācīties un gaida atpakaļ. Ik pa brīdim es atskrienu kaut ko nospēlēt. Šis laiks ir interesants un piesātināts. Ļoti centīšos pēc studijām iegūto starptautisko pieredzi arī realizēt Latvijā.”
Savukārt 11. februāra pievakarē Dita kopā ar vīru Mārtiņu, dēlu Ernestu un vīramāti Annu Eglienu bija ieradušies uz komēdijas "Perfektie" pirmizrādi. Kamēr Mārtiņš sniedza intervijas par jauno filmu, Dita vadīja laiku sarunās gan ar kolēģiem, gan ar ģimeni. Vīra pirmizrādē viņa vienkārši izbauda brīnišķīgo iespēju būt blakus, aktrise atzina žurnālam "Kas Jauns".
Dž. Dž. Džilindžera komēdijas "Perfektie" pirmizrāde
2026. gada 11. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi piedzīvoja Dž. Dž. Džilindžera melnā komēdija "Perfektie".
Dita Lūriņa un Mārtiņš Egliens apprecējās 2002. gada 5. augustā. Šovasar pāris svinēs 24. kāzu gadadienu. Viņiem ir divi bērni – dēls Ernests (19) un meita Grēta (11). Beidzamajā laikā Eglienu pāris reti iziet sabiedrībā kopā, jo Dita studē maģistrantūrā Tallinā, savukārt Mārtiņš rūpējas par abu bērniem.