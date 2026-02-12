Ceļojumu dēku un izaicinājumu gara mīļotāji pulcējas uz Kārļa Bardeļa filmas "Ar mīlestību no okeāna" pirmizrādi "Splendid Palace". FOTO, VIDEO
Ceturtdien kinoteātrī "Splendid Palace" notika pērn aizsaulē aizgājušā ceļotāja Kārļa Bardeļa filmas "Ar mīlestību no okeāna" pirmizrāde.
Kārļa Bardeļa dokumentālais stāsts par Indijas okeāna šķērsošanu vienatnē, airu laivā, bīstami finišējot Somālijā, un tālākais ceļš ar velosipēdu pāri Āfrikai, lai atgrieztos savā pasaules apceļošanas sākumpunktā - Ludericā, Namībijā.
"2021. gadā, spītējot visiem pārvietošanās ierobežojumiem, Kārlis atrada veidu, kā turpināt pasaules apceļošanu, un pēc pārairētā Klusā okeāna dotos pāri jau nākamajiem ūdeņiem. Atgriezies Āzijā, ar airu laivu viņš devās pāri Indijas okeānam un tālāk ar velosipēdu veica vairāk kā 5000km garu posmu pāri Āfrikai, nonākot uz tā paša moliņa, kur 2016. gadā uzsāka šo ceļojumu - Ludericā, Namībijā.
Filmā Kārlis ļauj ieskatīties savos sirdspilnākajos pārdzīvojumos - un, ja šķiet, ka viena no vistuvāko cilvēku aiziešanām, kamēr atrodies Indijas okeāna vidū, ir vilnis, pēc kura dzīvei būtu jāpiešķir pastraume - Kārļa laivu apmet, salūst laivas stūre, vējš aiznes tieši iekšā Somālijā, ir jāizķepurojas, palīgā saucot dažādu valstu pārstāvjus, tajā skaitā Somālijas armiju un vietējos zvejniekus, lai atkal atgrieztos Somālijas krastos, un vēlāk ceļu turpinātu uz velosipēda, pāri Āfrikai, pasaules apceļošanu noslēdzot 2024. gada 4. aprīlī," teikts "Splendid Palace" publicētajā filmas aprakstā.
Kārlis Bardelis bija latviešu piedzīvojumu meklētājs un pasaules apceļotājs. Viņš ieguva plašu atpazīstamību, veicot cilvēka spēku ekspedīcijas — īpaši airu laivā pāri okeāniem — un bija seškārtējs Ginesa pasaules rekordu īpašnieks. Bardelis vadīja projektu "" Bored of Borders" un deviņus gadus pārvietošanās līdzekļus izmantoja vien ar savu fizisko spēku (bez motora vai burām), apceļojot apkārt pasaulei.
Trīs no viņa rekordiem saistīti ar neatkārtojamiem maršrutiem: kopā ar Gintu Barkovski viņš bija pirmais, kas airu laivā šķērsojis Dienvidatlantijas okeānu divatā; viņš bija pirmais, kurš airu laivā šķērsoja Kluso okeānu no Dienvidamerikas līdz Āzijai; un viņš bija pirmais, kas airēja pāri Indijas okeānam no Āzijas uz Āfriku. Visi šie centieni ir reģistrēti Ginesa pasaules rekordu grāmatā. 2024. gadā, noslēdzot 7,5 gadus ilgušo ceļojumu apkārt zemeslodei, Bardelis uzstādīja vēl vairākus rekordus — kopumā šajā projektā tika reģistrēti seši Ginesa rekordi, no kuriem trīs nav iespējams pārspēt.
Latvijā un ārpus tās Bardelis saņēma atzinību ne tikai par sporta sasniegumiem, bet arī par sabiedrisku ieguldījumu. Viņš aktīvi piedalījās dažādos labdarības un brīvprātīgās darbības projektos. Piemēram, 2022. gadā viņš organizēja ziedojumu akciju “Airē māju”, lai savāktu līdzekļus pirmā hospisa mājas būvniecībai Latvijā. Tai pašā gadā viņu uzaicināja uz Eiropas Parlamenta rīkotajām Pilsoņu balvas ceremonijas iedvesmas sarunām, kur kā viens no stāstniekiem dalījās pieredzē par brīvprātīgo darbu un projekta “Hospiss LV” atbalstīšanu. 2025. gada pavasarī izdota dokumentālā filma "Aizsniegt dzelmi", kas veltīta Bardeļa Klusā okeāna ekspedīcijai un guva plašu mediju uzmanību Latvijā.
Diemžēl ļauna slimība pārrāva Bardeļa dzīves pavedienu. 2025. gada februārī plašsaziņas līdzekļos ziņoja, ka Bardelis bija pārdzīvojis insultu un viņam bija diagnosticēts smadzeņu audzējs, kura dēļ ceļotājs aizgāja mūžībā 2025. gada 17. novembrī nieka 40 gadu vecumā.