Par 876 000 eiro pārdota Valmieras koncertzāle
Par 876 000 eiro pārdots Vecpuišu parka paviljons ar koncertzāli Valmierā, liecina Zemesgrāmatas informācija.
Īpašumu iegādājusies SIA "Valmiera Domus" no SIA "Norlat", kura īpašumu bija iegādājusies 2014. gadā par 125 000 eiro.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2016. gada martā paviljonā durvis vēra koncertzāle "Valmiera", kurā bez koncertzāles atradās arī restorāns, vasaras terase un konferenču zāles. Tika plānots, ka koncertzālē "Valmiera" notiks dažādi kultūras pasākumi - ne tikai koncerti, bet arī, piemēram, teātra uzvedumi un bērnu rīti.
Vecpuišu parkā jau 1914. gadā tika uzcelta divstāvu paviljona tipa ēka, kurā norisinājās Valmieras kultūras dzīve.
"Valmiera Domus" reģistrēta 2026. gada 29. janvārī ar 2800 eiro pamatkapitālu. Uzņēmuma īpašnieks ir bijušais politiķis Guntars Galvanovskis.
Galvanovskis 2009. gadā tika ievēlēts Valmieras domē no partijas "Jaunais laiks" saraksta. 2010. gadā kandidējis 10. Saeimas vēlēšanās no apvienības "Vienotība" saraksta Vidzemes reģionā, ticis ievēlēts. 2011. gadā kopā ar partijas biedru Klāvu Olšteinu izstājās no "Jaunā laika" un nolika deputāta mandātu, lai pievienotos jaunizveidotajai Zatlera Reformu partijai, no kuras tika izslēgts 2011. gadā un nekandidēja 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanās.