"Kas ir bailes? Nolieciet 2kg bailes uz galda..." Kārlis Bardelis par dzīvi, kas sākās prātā

Ceļojums ne vienmēr gāja gludi. "Es aizbraucu un tur vienkārši viss notiek tā kā nevajag," viņš atceras vienu no sarežģītajiem posmiem. Bet Kārlis neļāva bailēm viņu apturēt: "Kas ir bailes? Noliec man tās uz galda – 2 kilo bailes... tas ir tava izvēle, vai tu par to domā, vai tu par to nedomā." Viņš izvēlējās koncentrēties uz to, ko var kontrolēt, nevis uz to, kas viņu biedē.