Ar riteni pāri Āfrikai. Kārlis Bardelis par robežu šķērsošanu, ēnas meklēšanu un naktsmājām

Izaicinājums bija karstums, it īpaši pašā sākumā, kamēr organisms pielāgojas. Kārlis parasti startēja piecos no rīta un minās līdz vienpadsmitiem. “Pēc tam vienīgais, ko varēju darīt, bija ātri pārvietoties no vienas ēnas uz otru. Sēdēju zem koka, kad biju jau atpūties un nogarlaikojies, pabraucu piecus, septiņus kilometrus līdz nākamajai ēnai. Kad jau braucu augstāk virs jūras līmeņa, temperatūra kļuva patīkamāka, no rīta citreiz 18 līdz 20 grādi.”