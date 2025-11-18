Pāragri mūžībā devies pasaules apceļotājs Kārlis Bardelis
Pasaules apceļotājs un vairāku Ginesa rekordu īpašnieks Kārlis Bardelis pirmdienas rītā pāragri devies mūžībā, informē LTV Ziņu dienests. Traģisko ziņu apstiprinājusi arī viņa sieva, kura sociālajos tīklos dalījusies ar emocionālu paziņojumu.
Jau šopavasar kļuva zināms, ka Bardelim tika konstatēts smadzeņu audzējs. Kā tika vēstīts, 24. februārī viņš piedzīvoja insultu – galvā plīsa asinsvads, kā rezultātā Bardelim paralizējās ķermeņa labā puse, un viņam bija jāapgūst no jauna gan staigāšana, gan runāšana. Operācijas laikā mediķi atklāja smadzeņu audzēju, kas tika izoperēts, un vēlāk uzstādīja diagnozi – glioblastoma, viena no agresīvākajām audzēja formām.
Savā "Instagram" ierakstā Bardeļa sieva raksta:
“Mīļotais Kārlis nomira pirmdienas rītausmā manās un savas mammas rokās. Gada tumšākajā laikā, savu māju siltumā, vismīļākajiem cilvēkiem klātesot. Ir skumji, bet nav grūti — vieglums zinot, ka Kārļa ciešanas ir beigušās.”
Kārlis Bardelis kļuva plaši zināms ar saviem ekstrēmajiem ceļojumiem, tostarp kā pirmais cilvēks pasaulē, kurš pārpeldējis Kluso okeānu ar airu laivu. Viņa drosme, neatlaidība un piedzīvojumu gars iedvesmoja tūkstošiem cilvēku Latvijā un pasaulē.
Viņa atstātais mantojums — stāsti, pieredze un izcilie sasniegumi — paliks dzīvs vēl ilgi.