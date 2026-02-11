Kristena Stjuarte: "Mani vajā princese Diāna. Viņas dēļ es nevaru braukt pa Parīzi."
Aktrise Kristena Stjuarte atzinusi, ka viņu joprojām "vajā" Velsas princeses Diānas gars un viņa nespēj braukt pa Londonu vai Parīzi, nedomājot par karaliskās ģimenes pārstāvi.
Holivudas aktrise apgalvo, ka jūtas, it kā Diānas klātbūtne viņu nepamestu. Amerikāņu kino zvaigzne Kristena Stjuarte atveidoja prinča Viljama māti režisora Pablo Larēna biogrāfiskajā psiholoģiskajā drāmā “Spensere” (“Spencer”). Filma koncentrējas uz Diānas dzīves krīzi 1991. gada Ziemassvētkos, kad viņa apsvēra šķiršanos no sava vīra — toreizējā prinča Čārlza — un domāja par aiziešanu no karaliskās ģimenes. Par šo lomu Kristena tika nominēta „Oskaram” kā labākā aktrise, kā arī „Zelta globusam” un „Critics’ Choice” kino balvai.
Tomēr piecus gadus pēc filmas iznākšanas 35 gadus vecā Kristena atzīst, ka joprojām izjūt Diānas klātbūtni. Princese traģiski gāja bojā 1997. gada 31. augustā, 36 gadu vecumā. Aktrise atklāj, ka ikreiz, kad viņa brauc pa Parīzi, rodoties sajūta par karaliskās personas klātbūtni un viņa nespējot nedomāt par Diānu.
Princese gāja bojā Parīzē autoavārijā Pont de l’Alma tunelī, kad brauca kopā ar savu tā laika partneri Dodi al Fajedu. Filmēšanas beigās Kristena jutusies līdzīgi kā pati Diāna — „it kā kļuvusi par tukšu čaulu” — un atzina, ka viņu „vajājot” sieviete, kurai reiz bija lemts kļūt par karalieni.
2021. gada 31. augusts. Londonā atceras pirms 24 gadiem bojā gājušo princesi Diānu
„Tas notiek joprojām,” viņa sacīja nesenā intervijā. Sarunā ar “The Telegraph” Stjuarte atzina: „Es nespēju braukt pa Londonu — un arī pa Parīzi — nedomājot par viņu. Visa mīlestība, kas plūda no šīs sievietes… Es jebkurā brīdī varu sākt raudāt, domājot par viņu.”
Pieņemot šo lomu, Kristena apgalvo, ka režisors Larēns saskatījis „zināmu līdzību” starp viņas pašas pieredzi un Diānas dzīvi. „Kaut kas bija manā enerģijā,” viņa sacīja. Līdzību ar princesi aktrisei palīdzējis radīt gan balss un kustību treneri, gan greznā garderobe ar „Chanel” tērpiem.
„ Apģērbs bija kā bruņas — tas man palīdzēja iejusties viņas tēlā, ieiet viņas pasaulē un sajust sevi kā pilī ieslodzītu sievieti, kura vienlaikus valkā greznus un skaistus tērpus. Tas pats par sevi ir kā dzejolis.,” sacīja aktrise.
Diāna bija pazīstama kā modes nama „Chanel” cienītāja, tomēr pēc šķiršanās no Čārlza 1996. gadā viņa apzināti centās samazināt šī zīmola apģērbu nēsāšanu. Dubultais „CC” logo viņai atgādināja par Čārlza romānu ar Kamillu Pārkeri Boulzu (Charles & Camilla) — viņa tagadējo sievu un karalieni. Modes dizainers Džeisons Brundsons, kurš savulaik strādāja ar Diānu, apgalvo, ka princese kategoriski atteikusies valkāt „Chanel” apavus. Princese teikusi: „Nē, es nevaru valkāt savienotos C, dubultos C — tie simbolizē Kamillu un Čārlzu.” Lai gan viņa izvairījās no apģērba ar šo monogrammu, Diāna tomēr turpināja nēsāt „Chanel” tērpus.
Pirms Diānas un Čārlza šķiršanās viņu attiecības aizēnoja pastāvīgas baumas par neuzticību, tostarp nopludinātas telefonsarunas, kur bija dzirdams tagadējais karalis ar karalieni visnotaļ pikantos diskusiju brīžos. 1994. gadā Čārlzs atzina laulības pārkāpšanu, norādot, ka tas noticis pēc tam, kad „kļuva skaidrs, ka laulība ir neatgriezeniski sabrukusi”.
Pēc traģiskās avārijas Diāna tika nogādāta slimnīcā, taču viņas partneris Dodi al Fajeds un automašīnas vadītājs Anrī Pols gāja bojā notikuma vietā. 2008. gadā veiktajā izmeklēšanā secināts, ka Diānas nāvē būtisku lomu nospēlēja gan autovadītāja rīcība, gan spēkratam sekojošie paparaci. Zvērinātie atzina, ka Diāna un Dodi gājuši bojā Anrī Pola vainas dēļ, jo vadītājs bijis alkohola reibumā.