Ratiņkērlingisti Rožkova/Lasmans cieš trešo neveiksmi paralimpisko spēļu turnīrā
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans ceturtdien Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu ratiņkērlinga turnīra jaukto pāru sacensībās piedzīvoja trešo zaudējumu Latvijas duets ceturtdienas otrajā spēlē ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim.
Latvijas ratiņkērlingisti guva punktu pirmajā endā, bet otrajā endā pie trīs punktiem tika pretinieki. Latvieši ieguva vēl vienu punktu trešajā endā, un nākamajos divos endos Lielbritānijas duets tika pie vēl trīs punktiem, panākot 6:2. Nākamajos trīs endos latvieši nopelnīja pa punktam, taču ar to bija par maz, lai pacīnītos par uzvaru.
Jau vēstīts, ka Rožkova/Lasmans trešdien pirmajā mačā ar 6:11 atzina ASV pārākumu, bet ceturtdien ar 2:10 zaudēja Ķīnas pārim. Pēc trīs aizvadītām spēļu kārtām līdere ar trīs uzvarām ir Ķīna, bet Latvija ar trīs zaudējumiem ierindojas astotajā pozīcijā astoņu komandu konkurencē.
Turpinājumā Latvijas duets spēkosies ar Igauniju, Itāliju, Dienvidkoreju un Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām.
Paralimpiskajās spēlēs ratiņkērlinga sacensībās startēs arī Latvijas jauktā komanda, kuras sastāvā būs Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko. Latvijas izlase sacensības sāks sestdien.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.