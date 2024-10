Kļuvis zināms, ko princese Diāna teikusi par sava dēla Viljama nākotni

"Viņa man arī teica, ka Viljams jutis sava likteņa nastu. Atšķirībā no citiem jauniešiem viņam nekad nebūs darba izvēles vai savas dzīves virziena brīvības. Viņš bija dzimis, lai kļūtu par karali, un tas, protams, viņu atšķīra no visiem pārējiem zēniem un meitenēm, pat no viņa brāļa. Taču Diāna ļoti ticēja Viljamam un man teica, ka, viņasprāt, valsts sapratīs, ka mums "ļoti paveicies ar tādu cilvēku kā Viljams", un es domāju, ka viņas teiktais skan patiesi arī šodien."