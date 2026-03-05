Alises Zariņas otrās spēlfilmas "Nospiedumi" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 05.03.2026.
Filma "Nospiedumi", kas bija nominēta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās, Latvijas kinoteātros skatāma no 6. marta.
Alises Zariņas otrā spēlfilma "Nospiedumi" piedzīvo krāšņu pirmizrādi "Splendid Palace". FOTO
Ceturtdien nacionālo pirmizrādi piedzīvoja režisores un scenāristes Alises Zariņas otrā spēlfilma "Nospiedumi". Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās nominētā un trīs balvas saņēmusī filma Latvijas kinoteātros būs skatāma no 6. marta.
"Nospiedumi" pasaules pirmizrādi piedzīvoja Tallinas kinofestivālā "Melnās naktis" pērnā gada novembrī, un tā bija nominēta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" kategorijās "Labākā filma", "Labākā aktrise galvenajā lomā", "Labākā pilnmetrāžas spēlfilma", "Labākais scenārists/-e", "Labākais spēlfilmas režisors/-e" un vēl piecās nominācijās. Rezultātā Leonarda Ķestere un Gatis Maliks apbalvoti kā labākā otrā plāna aktrise un labākais otrā plāna aktieris, bet Armands Začs balvu saņēmis kā labākais montāžas režisors.
Filmas "Nospiedumi" galvenās varones Līvas, ko atveido Ieva Segliņa, dzīvē pēkšņi atgriežas tēvs - nerealizējies mākslinieks, kurš pārliecinoši realizējies kā alkoholiķis.
Galvenās lomas filmā atveido aktieri Segliņa, Gatis Maliks, Leonarda Ķestere, Eduards Johansons un Januss Johansons, jaunās aktrises Ērika Vilisone un Kate Oliņa, kā arī Anta Aizupe. Filmas radošajā komandā ir operators Mārtiņš Jurevics, filmas mākslinieks Juris Žukovskis, montāžas režisors Armands Začs, kostīmu māksliniece Ance Beinaroviča, grima māksliniece Emīlija Eglīte, komponists Oskars Jansons un citi. Filmas producenti ir Alise Rogule un Roberts Vinovskis, tā tapusi studijā "Mima Films".