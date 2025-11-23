Mumiņš, princese Diāna un citas slavenības, kuras gāja bojā autoavārijās
Satiksmes negadījumi nešķiro – jauns vai vecs, bagāts vai nabags, slavens vai “cilvēks parastais”, izcils vai viduvējs – ātrums, neuzmanība vai liktenīga sakritība dažās sekundēs var izdzēst jebkuru dzīvību, atstājot tikai atmiņas un virkni neatbildētu jautājumu, vēsta kanāls “National Geographic”.
Pasaules Veselības organizācijas dati rāda, ka pasaulē ik gadu autoavārijās mirst aptuveni 1,19 miljoni cilvēku. Tas ir 8400 reizes vairāk nekā aviokatastrofās, 2600 reizes vairāk nekā negadījumos uz ūdens un 600 reizes vairāk nekā dzelzceļa avārijās.
Arī Latvijas statistika ir nepielūdzama – šogad ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā jau 103 cilvēki, liecina CSDD apkopotā informācija. Medijos teju katru dienu izskan ziņas par avārijās cietušajiem un bojāgājušajiem.
Šā gada janvārī sērojām par 14 gadus jaunās ventspilnieces un viņas mūzikas skolotājas nāvi, kuras kopā ar vēl septiņiem citiem skolēnu mikroautobusa pasažieriem piedzīvoja smagu sadursmi ar kravas auto. Oktobra beigās traģēdija Rēzeknes pusē atņēma dzīvību pusaudzim, bet 14. novembrī Bauskas novadā seniors pēc avārijas sadega dzīvs savā auto.
Skarbā statistika ir iemesls, kāpēc ik gadu 16. novembrī tiek atzīmēta Pasaules ceļu satiksmes negadījumu upuru piemiņas diena, lai atcerētos ikvienu, kura dzīve izbeidzās uz asfalta, un atgādinātu, ka katrs pie stūres pieņemtais lēmums var būt izšķirošs.
Godinot autoavārijās bojāgājušo piemiņu, kanāls “National Geographic” aicina iepazīt sabiedrībā labi zināmus cilvēkus, kuri nebija dzimuši “laimes krekliņā” un kuru dzīve negaidīti pārtrūka uz ceļa.
