Izraēla sola "pārsteigumus" karā pret Irānu
Izraēlas armijas štāba priekšnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs ceturtdien paziņojis, ka Izraēlas un ASV militārā kampaņa pret Irānu ieiet nākamajā fāzē un solījis pārsteigumus.
"Tagad mēs pārejam uz nākamo operācijas posmu. Šajā posmā mēs turpināsim likvidēt [Irānas] režīmu un tā militārās spējas. Mūs gaida papildu pārsteigumi, kurus es neplānoju atklāt," televīzijā paziņoja Zamirs.
Jau ziņots, ka Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un ASV militārajām bāzēm Persijas līča valstīs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka viņam būs izšķiroša loma Irānas nākamā līdera izvēlē, un norādījis, kuras nākamās valsts liktenī grasās spēlēt galveno lomu. Intervijā izdevumam “Axios” Tramps paziņoja, ka negrasās pieļaut, lai Irānas augstākā vadītāja amatā nokļūtu 28. februārī Izraēlas triecienā likvidētā Ali Hameneji dēls, 56 gadus vecais Modžtaba. “Viņi tērē savu laiku. Hameneji dēlam nav ietekmes. Man jābūt iesaistītam iecelšanā, tāpat kā tas bija ar Delsiju [Rodrigesu] Venecuēlā,” paziņoja Tramps. “Hameneji dēls man nav pieņemams. Mēs vēlamies kādu, kurš Irānai atnesīs saskaņu un mieru.”
Jāpiebilst, ka Delsija Rodrigesa ir Venecuēlas pagaidu prezidente, kura nomainīja janvārī ASV spēku nolaupīto Nikolasu Maduro, kuru nogādāja tiesāšanai uz ASV.
Savukārt izdevumam “Politico” Tramps uzsvēris, ka bez viņa teikšanas nekāda miera Irānā nebūs. “Man būs liela ietekme vai arī nekādas vienošanās viņiem nebūs, jo mēs negrasāmies to visu darīt vēlreiz.” “Mēs strādāsim ar cilvēkiem un režīmu, lai nodrošinātu, ka pie varas nonāk kāds, kurš spēs labi attīstīt Irānu bez kodolieročiem,” sacīja Tramps. Viņš uzsvēra, ka ASV “sadarbosies ar viņiem, lai palīdzētu pieņemt pareizo izvēli”, jo viņš nevēlas, lai Irānai būtu vadītājs, “kas pēc desmit gadiem atkal novestu pie tā, ka mums tas viss būtu jādara no jauna”.
Prezidents arī apgalvoja, ka Irānas militārās spējas ir faktiski iznīcinātas. “Viņiem nav flotes. Viņiem nav gaisa spēku. Viņiem nav gaisa novērošanas sistēmu. Tas viss ir iznīcināts. Viņu radari ir pilnībā iznīcināti. Viņu armija ir sagrauta,” sacīja Tramps. “Viņiem palikusi tikai drosme.”