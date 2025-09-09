Leģendāra rokgrupa izsaka "oficiālu piedāvājumu" spēlēt Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kāzās
Roka veterāni grupa “Foreigner” asprātīgi pieteikuši vēlmi spēlēt popzvaigznes Teilores Sviftas un amerikāņu futbola spēlētāja Trevisa Kelsija kāzās, kas solās būt viens no grandiozākajiem un skatītākajiem šīs desmitgades notikumiem.
Saglabājot rotaļīgu vieglumu, grupa savā “Instagram” ierakstā tieši vērsusies pie saderinātā pāra: “Mīļie Teilore Svifta un Trevis Kelsij, mēs zinām, kas ir mīlestība. Mēs to esam apguvuši četrdesmit gadu garumā… un tagad arī jūs to zināt. Lūdzu, pieņemiet šo mūsu oficiālo piedāvājumu būt jūsu kāzu grupai. Ar labākajiem vēlējumiem, Foreigner.”
Norādi uz viņu 1984. gada hitu “I Want to Know What Love Is” nevarēja nepamanīt, un tas nekavējoties mudināja vētrainu fanu reakciju internetā. Daži bija sajūsmā par ideju, turpretī citi sāka jokot – vai Kelsijs pievienotos grupai uzdziedāt vai laistos enerģiskā dejā pie skatuves.
Tiesa, ja Svifta un Kelsijs akceptētu grupas piedāvājumu, tie vairs nebūtu tie paši “Foreigner”, kas pirms četrdesmit gadiem dominēja radio viļņos.
Dziedātājs Lū Grems tagad uz skatuves kāpj vairs ļoti reti, bet dibinātājs un ģitārists Miks Džounss, kurš kopš 2023. gada vairs neuzstājas un klusi cīnās ar Parkinsona slimību, ar grupu pēdējos gados kopā nav spēlējis.
Tomēr koncertējošais “Foreigner” sastāvs joprojām piepilda arēnas un kopš 2023. gada devies tā dēvētajā atvadu turnejā; nākamajā vasarā ieplānoti arī koncerti Mančestras AO arēnā un Vemblija stadionā Londonā.
“Foreigner” savu piedāvājumu izteikuši īsi pēc tam, kad Teilore un Treviss 26. augustā ar kopīgu “Instagram” ierakstu paziņoja par saderināšanos. Bildinājums noticis skaisti iekoptā dārzā. Vienā no fotogrāfijām redzams, kā NFL zvaigzne nometies uz viena ceļa, bet dziedātāja tur viņa seju savās rokās.
“Jūsu angļu valodas skolotāja un sporta skolotājs precas,” – šādu parakstu pāris pievienoja kopīgajam ierakstam sociālajos tīklos. Dziedātāja dalījās ar šo ierakstu arī “Instagram” stāstos, kā muzikālo fonu izmantojot savu dziesmu “So High School”.
Desmit minūšu laikā pēc ieraksta publicēšanas pāris jau bija ieguvis vairāk nekā miljonu “patīk” sirsniņu, bet šobrīd šis skaits pārsniedz jau 36 miljonus.
Teilores un Trevisa negaidītais mīlasstāsts piesaistīja pasaules uzmanību jau kopš 2023. gada septembra, kad viņi sāka satikties pēc tam, kad Kanzassitijas “Chiefs” spēlētājs bija centies dziedātājai pasniegt draudzības aproci. Treviss savā podkāstā pasūdzējās, ka viņam nav bijis atļauts uzrakstīt savu telefona numuru uz aproces un to pasniegt koncerta laikā. Teilores komanda izdzirdēja viņa asprātīgo sūdzību – un, kā mēdz teikt, pārējais ir vēsture.
“Foreigner” piedāvājums kļūt par šī pāra kāzu muzikantiem ir vieds solis – tādējādi grupa sevi piesaista vienam no nozīmīgākajiem popkultūras notikumiem mūsdienās.