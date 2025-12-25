ASV Tieslietu ministrija atliek Epstīna lietas materiālu publiskošanu; atrasti "miljons" jaunu dokumentu
ASV Tieslietu ministrija paziņojusi, ka tai būs nepieciešamas "vēl vairākas nedēļas", lai publiskotu visus tās rīcībā esošos materiālus par mirušo seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu, jo negaidīti atklāti vēl vairāk nekā miljons potenciāli nozīmīgu dokumentu.
Šī apjomīgā materiālu klāsta atrašana padarījusi neiespējamu ASV Kongresa noteiktā termiņa ievērošanu, kas noslēdzās pagājušajā piektdienā.
The US Attorney for the Southern District of New York and the FBI have informed the Department of Justice that they have uncovered over a million more documents potentially related to the Jeffrey Epstein case. The DOJ has received these documents from SDNY and the FBI to review…— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 24, 2025
Paziņojums Ziemassvētku priekšvakarā izskanēja vien dažas stundas pēc tam, kad 12 ASV senatori vērsās pie ministrijas ģenerālinspektora pienākumu izpildītāja ar prasību izvērtēt termiņa neievērošanu. Senatori uzsvēra, ka upuri ir pelnījuši neatkarīgu auditu un "pilnīgu informācijas atklāšanu".
Demokrātu publicētie Epstīna foto
Demokrāti, kuri vada Pārraudzības komiteju Pārstāvju palātā, piektdien publicēja 19 fotoattēlus un vēlāk vēl 70 fotogrāfiju, kas tika atrastas bēdīgi ...
Tieslietu ministrija skaidro, ka federālie prokurori Manhetenā un Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ir identificējuši milzīgu daudzumu iepriekš neapzinātu dokumentu, kas varētu būt saistīti ar lietu. Amatpersonas šo pavērsienu nosaukušas par "satriecošu", īpaši ņemot vērā, ka pirms dažiem mēnešiem jau tika veikta visaptveroša materiālu pārbaude.
Kavēšanās pastiprinājusi sabiedrības bažas par procesa caurskatāmību. Līdz šim publiskotie faili bieži bijuši ievērojami rediģēti ("aizkrāsoti"), daudzi no tiem saturējuši jau iepriekš publiski pieejamu informāciju, bet atsevišķi dokumenti pazuduši bez paskaidrojumiem.
Jāatgādina, ka martā ģenerālprokurore Pema Bondi medijiem norādīja, ka devusi rīkojumu FIB nogādāt visus Epstīna failus viņas birojā, tobrīd runājot par "veselu kravas auto ar pierādījumiem".