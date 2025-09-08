Demokrāti Kongresā publisko šķietami Trampa parakstītu apsveikuma kartīti, kas adresēta bēdīgi slavenajam pedofilam Džefrijam Epstīnam
ASV Kongresa Demokrātu pārstāvji pirmdien publiskoja apsveikuma kartīti, ko, pēc viņu teiktā, toreizējais uzņēmējs, un tagadējais ASV prezidents Donalds Tramps esot nosūtījis bēdīgi slavenajam pedofilam Džefrijam Epstīnam viņa 50. dzimšanas dienā.
Aizvadītajā mēnesī Pārraudzības komiteja izdeva pavēsti Epstīna mantojuma izpildītājiem, pieprasot viņiem nosūtīt vairākus dokumentus, tai skaitā Epstīna dzimšanas dienas albumu. Un kā norāda demokrātu pārstāvji, albumā atradās arī Donalda Trampa parakstīts novēlējums Epstīnam.
Apsveikuma kartītes pavadošais teksts bija īss: “Daudz laimes dzimšanas dienā – un lai katra diena atnes kādu brīnišķīgu noslēpumu.” Demokrāti norāda, ka šī kartīte apliecina ciešās saites, kas valdīja starp Trampu un Epstīnu.
Savukārt pats prezidents jūlijā pēc laikraksta “Wall Street Journal” publikācijas, kas pirmo reizi plašākai publikai atklāja ziņas par šādas kartītes esamību, noliedza jebkādu saistību ar šo zīmīti, nosaucot to par viltus ziņām: “Tie nav mani vārdi, tā nav mana runas maniere. Turklāt es nezīmēju bildītes,” viņš sacīja.
Baltais nams un Trampa advokāti nav snieguši papildu komentārus par nule Kongresā publicēto kartīti, taču prezidenta vietnieks Teilors Budovičs vietnē "X" publicēja vairākus Trampa paraksta paraugus, norādot, ka “uz kartītes nav redzams Trampa paraksts”.
Tramps iesniedzis prasību arī pret laikraksta “Wall Street Journal” žurnālistiem un medija izdevēju, “News Corp” īpašnieku Rūpertu Mērdoku, kas jūlijā pirmo reizi publicēja ziņas par šo apsveikumu. Izdevējs toreiz pauda pārliecību par savas publikācijas autentiskumu un precizitāti. Saskaņā ar laikraksta rīcībā esošo informāciju “dzimšanas dienas grāmatu” 2003. gadā Epstīnam izveidoja viņa līdzgaitniece Gīleina Maksvela, un tajā bija apkopoti apsveikumi no vairākām Epstīna paziņām.
Tramps un Epstīns bija pazīstami jau 90. gados, taču, pēc prezidenta teiktā, viņu ceļi šķīrušies 2000. gadu sākumā. Dažus gadus vēlāk pēc it kā šo attiecību sairšanas, Epstīns pirmo reizi tika apsūdzēts saistībā ar seksuāliem noziegumiem pret nepilngadīgām personām.
Šo redzēja tiesa: Epstīna un Maksvelas intīmi draudzīgās attiecības
Britu sabiedrības dāma un augstāko aprindu pārstāve Gileina Maksvela atzīta par vainīgu jaunu meiteņu vervēšanā nu jau mirušajam amerikāņu finansistam ...