Tramps pieprasījis 10 miljardus dolāru no medija, kurš publicēja rakstu ar viņa sakariem ar bēdīgi slaveno pedofilu Epstīnu

"The Wall Street Journal" savā publikācijā aprakstīja vēstules saturu, bet nepublicēja fotogrāfiju, kurā tā būtu redzama pilnībā, un nesniedza sīkāku informāciju par to, kā par šo kartiņu uzzinājis. Tramps noliedza, ka būtu rakstījis šo vēstuli, un nosauca "The Wall Street Journal" publikāciju par "nepatiesu, ļaunprātīgu un apmelojošu".