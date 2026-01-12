Maestro Raimonds Pauls šodien svin 90: "Par daudz jau to gadu. Par daudz!"
Šodien, 12. janvārī, 90. dzimšanas dienu svin komponists un pianists Raimonds Pauls – latviešu estrādes mūzikas leģenda un lielākā autoritāte. Jubilejas priekšvakarā viņš saņēmis vēsti, ka ir viens no 12 kultūras jomas pārstāvjiem, kam piešķirta mūža stipendija 390 eiro mēnesī. Ko par šo stipendiju un dzimšanas dienas svinēšanas plāniem saka pats Maestro?
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Maestro Raimonds Pauls neilgi pirms 90. jubilejas teic, ka nekādus plānus par tās svinēšanu vēl nevar atklāt, jo pašlaik uzlabojot veselību un lietojot dažādas zāles, taču sev raksturīgajā humoristiskajā manierē piebilst: “Pagaidām nekas nav paredzēts, jo man jānoskaidro attiecības ar kolēģiem, un, kad pienāks tas 12. datums, tad arī runāsim par to.”
Tiesa gan, kolēģi no Latvijas Radio gan pošas sveikt Maestro, žurnālam Kas Jauns pastāstīja muzikoloģe, Latvijas Radio 3 Klasika direktore Gunda Vaivode. Un Raimonda Paula jubilejas ieskandināšana daļēji jau sākusies - Maestro un operdziedātājas Elīnas Garančas uzstāšanās bija viens no spilgtākajiem priekšnesumiem Latvijas Radio 3 Klasika 30 gadu jubilejas koncertā, kas risinājās 8. janvārī Latvijas Nacionālajā operā un baletā.
Raimonds Pauls "Radio Klasika" 30. gadu jubilejas koncertā. 8.01.2026.
Maestro pats gan nebūt nepriecājas par saviem gaidāmajiem svētkiem. “Par daudz jau ir. Par daudz. Tā jubileja, 90 gadi… Tas vispār ir šausmīgi. Vajag mazāk. Gribas daudz mazāku gadu skaitu! Jā, bet nu jau ir daudz par vēlu.”
Koncerts "Raimonds Pauls Ziemassvētkos" Rīgas Domā 2025. gada decembrī
Godājamais komponists ir arī viens no kultūras jomas pārstāvjiem, kuram no šā gada sākuma Valsts kultūrkapitāla fonds maksās mūža stipendiju 390 eiro mēnesī. “Nē, nē, nē, man nevajag. Es negribu par to diskutēt un vispār kaut ko runāt par to. Nu ko viņi tur? Es iztieku arī bez tām stipendijām. Man cilvēki palīdz un atbalsta. Nes man produktus un visādus dārgumus, un tortes, un visu ko man nes. Man ir vairāk nekā vajadzīgs, nevajag nekādas stipendijas,” strikti nosaka jubilārs.
Komponists Raimonds Pauls
Mazmeita Annamarija: “Tu esi izcils vectēvs!”
Maestro Raimonda Paula mazmeita Annamarija Paula gatavojas vectēva ģimeniskai sveikšanai 90. jubilejā. Viņa Paulam ir sagatavojusi īpašu novēlējumu dzīves lielajā notikumā.
Annamarija Paula ar lielu mīlestību sociālajos tīklos runā par vectēva daiļradi, ieguldījumu latviešu kultūrā un fenomenālajiem sasniegumiem. Tāpat arī drosmīgi aizstāv vectēvu dažādās dzīves situācijās, piemēram, brīdī, kad nesen Raimonds Pauls iebilda pret viņa vārdā nosaukto Dziesmu svētku Manai dzimtenei rīkošanu 2026. gada vasarā Mežaparka Lielajā estrādē, arī Annamarija vērsa sabiedrības uzmanību uz vectēva paziņojumu un vērsās pret šā koncerta organizētājiem: “Daudzi nezina, kas notiek ar šo konkrēto pasākumu, un daudzi arī domā, ka viņš tajā piedalīsies. Taču esmu pamanījusi, ka pārāk daudz koncertu tiek rīkoti “viņam par godu” – tas vienkārši ir prasts veids, kā nopelnīt ātru naudu, un viss. Kāda tur cieņa, kāds tur gods?”
Sarunā ar žurnālu Kas Jauns Annamarija atklāj savu īpašo novēlējumu, ko velta vectēvam 90. dzimšanas dienā: “Tava daiļrade ir uzrunājusi paaudzes, iedvesmojusi, mierinājusi un palikusi cilvēku sirdīs. Paldies par gudrību, mieru un sirsnību, ko esi devis mūsu ģimenei. Paldies par piemēru, kā dzīvot ar cieņu, pazemību un patiesu mīlestību pret savu darbu. Tu esi izcils cilvēks. Tu esi izcils vectēvs.”
Annamarija ir Maestro Raimonda Paula un viņa sievas Lanas (1939–2023) meitas Anetes vecākā meita. Annamarijas tēvs ir populārais dziedātājs un aktieris Dainis Porgants.
Maestro Raimonda Paula dzīves ainiņas
Maestro Raimonda Paula Dzīves ainiņas.