Ļaudis ierodas uz Regnāra Vaivara iestudējuma "Atbalss Aija" pirmizrādi
2026. gada 17. martā Latvijas Nacionālā teātra jaunajā zālē tika aizvadīta režisora Regnāra Vaivara iestudējuma "Atbalss Aija" pirmizrāde.
FOTO: Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvo Regnāra Vaivara iestudētā izrāde "Atbalss Aija"
"Iztikas minimums sievietei ar trim maziem bērniem – maize, pajumte, siltums. Jānis ir apņēmības pilns Aijai to nodrošināt un kā garīgais misionārs piecelt Aiju un viņas meitas no dubļiem. Taču vai ar to pietiek, ja katram no viņiem ir cita “asins grupa” un varbūt Aija ir tikai Jāņa atbalss," tā vēsta izrādes anotācija.
Izrādes radošā komanda: režisors un dramatizējuma autors Regnārs Vaivars, scenogrāfs Valters Kristbergs, kostīmu māksliniece Madara Botmane, gaismu māksliniece Lienīte Slišāne, skaņas dizains – Reinis Indāns. Lomās: Igors Šelegovskis vai Klāvs Kristaps Košins (Jānis), Laura Siliņa (Aija), Romāns Bargais (Juris), Amanda Livdāne (Rūta), Elza Kristberga (Zenta), Amēlija Lukašēviča (Māre).
Ieskats Latvijas Nacionālā teātra izrādē "Atbalss Aija"
