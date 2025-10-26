Raimonds Pauls iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieri. Viņa reakcija par apbalvojumu ir neviltota
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā maestro Raimondam Paulam piešķirta augstājā Triju zvaigžņu ordeņa šķira - viņš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieri.
Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ordeņu kapituls 2025. gada 21. oktobrī nolēma piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni vairākām izcilām personībām, kuru darbs un sabiedriskais veikums valsts mērogā ir sevišķi nozīmīgs.
Par Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieri iecelts komponists un pianists Raimonds Pauls. Maestro ziņu par gaidāmo apbalvojumu saņēma, brīdi kad mocījās ar veselības likstām, norāda portāls "LSM.lv". "Man [par apbalvojumu] paziņoja tajā momentā, kad man vienīgais gandarījums bija, ka es vēl dzīvs paliku," norādīja Raimonds Pauls.
Par ordeņa komandieriem kļuvuši animācijas filmas “Straume” producents Rons Diāns un mūzikas producents Gregorijs Zalcmanis, kā arī bijušais Ukrainas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols.
Par ordeņa virsniekiem iecelti Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore un kuratore Solvita Krese un režisore, pedagoģe un Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesore Indra Roga.
Savukārt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieriem kļuvuši kultūras un sabiedriskais darbinieks Gunārs Nāgels, Latvijas Radio žurnāliste un raidījumu “Kultūras rondo” un “Radio mazā lasītava” veidotāja Ingvilda Strautmane, labdarības fonda “Rozā vilciens” dibinātāja un vadītāja Zinta Irīda Uskale, kā arī mūzikas pedagoģe un koru diriģente Linda Vītola.
Viestura krusta laureāti
Par nopelniem valsts aizsardzībā un dienestā Viestura ordenis 2025. gada 21. oktobrī piešķirts vairākiem Nacionālo bruņoto spēku, Valsts robežsardzes un Valsts policijas pārstāvjiem. Par Viestura ordeņa komandieri iecelta Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona komandiere, pulkvede Antoņina Bļodone.
Par ordeņa virsniekiem iecelti pirmais Latvijas Republikas Zemessardzes 25. Gulbenes bataljona komandieris, atvaļinātais pulkvežleitnants Valerijs Gabdulļins, Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieka vietnieks un Kriminālizmeklēšanas dienesta vadītājs, pulkvežleitnants Aivars Peipiņš, Nacionālo bruņoto spēku vecākais virsnieks Māris Rēvalds un Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības biroja priekšnieks, pulkvežleitnants Andis Rinkēvičs.
Ar Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltīto) goda zīmi apbalvoti Nacionālo bruņoto spēku vecākais instruktors Viktors Dudzinskis, Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona Operatīvās daļas vecākais pasniedzējs instruktors, štāba virsseržants Kaspars Krūtkrāmelis, kā arī NBS Gaisa spēku Gaisa telpas novērošanas eskadriļas Kontroles ziņošanas centra Sistēmu, sakaru un datu apmaiņas daļas sakaru informācijas sistēmu inženieris, štāba virsseržants Dmitrijs Terentjevs.
Atzinības krusta laureāti
Par nozīmīgiem nopelniem Latvijas sabiedrības, izglītības, kultūras, zinātnes un mediju attīstībā 2025. gada 21. oktobrī piešķirti Atzinības krusta apbalvojumi. Par Atzinības krusta komandieriem iecelti “Skonto Mediju Grupas” vadītāja un Latvijas Raidorganizāciju asociācijas valdes locekle Baiba Ābele, Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, profesore un vadošā pētniece Dr. habil. sc. ing. Dagnija Blumberga, kā arī Liepājas Valsts ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis.
Par ordeņa virsniekiem kļuvuši latviešu sabiedriskā un izglītības darbiniece ASV, Ņujorkas latviešu organizāciju padomes priekšsēde Anita Bataraga, bijusī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece un Bibliogrāfijas institūta direktore Anita Goldberga, sabiedriskais darbinieks un Ogres Politiski represēto kluba priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, tulkotāja Māra Puķīte (Poļakova), ilggadējā SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” Korektoru grupas vadītāja, tulce un redaktore Zinta Stikute, arhitekts un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs, lektors un pētnieks Rudolfs Dainis Šmits, kā arī Jaunā Rīgas teātra trupas ilggadējā vadītāja Ārija Vecvanaga.
Par Atzinības krusta kavalieriem iecelti Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ilggadējā ķīmijas skolotāja Velta Gobiņa, Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas kora klases pedagoģe un diriģente Baiba Klepere, kā arī Rīgas Metālapstrādes profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības skolotājs un eksperts metināšanas jomā Ilgonis Ruņģis. Savukārt Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltīto) goda zīmi saņēmusi ilggadējā Dikļu pagasta doktorāta medicīnas darbiniece Aija Lūkina.
Augstāko valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – svinīgā pasniegšanas ceremonija plānota Latvijas Republikas Proklamēšanas 107. gadadienā, 2025. gada 18. novembrī, plkst. 15.30, Rīgas pilī. Ceremonija tiešraidē tiks translēta Latvijas Televīzijas 1. kanālā.