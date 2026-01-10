Atklāts, kā Nikola Kidmena un Kīts Urbans pēc šķiršanās sadalīs 282 miljonu dolāru vērto īpašumu impēriju
Holivudas aktrises Nikolas Kidmenas un kantri dziedātāja Kīta Urbana kopīgajā īpašumā ir grezna villa Našvilā un seši dzīvokļi Sidnejā, tie tagad pēc šķiršanās jādala. Pārim pieder vēl citi nekustamie īpašumi Austrālijā un ASV.
Nikolas Kidmenas un Kīta Urbana laulība šonedēļ oficiāli šķirta, un viņi vienojušies par to, kā tiks sadalīta 282 miljonus ASV dolāru lielā nekustamo īpašumu impērija. Saskaņā ar izdevuma “Daily Mail” rīcībā nonākušajiem dokumentiem, Nikola un Kīts saglabās īpašumus, kas viņiem pieder, bet kopējos sadalīs pēc abpusējas vienošanās.
Tiek uzskatīts, ka lielāko daļu īpašumu bijušais pāris iegādājies kopīgi pēc 2006. gadā noslēgtajām laulībām.
Visnesenākais pirkums izdarīts 2023. gadā, kad viņi iegādājās 7,7 miljonu vērtu trīs guļamistabu dzīvokli Sidnejas ekskluzīvajā “Landmark Latitude” kompleksā, kas ir viņu sestais īpašums tajā pašā augstceltnē. Viņi ieguldījuši vēl 17.9 miljonus ASV dolāru īpašumos šajā kompleksā. Nikola un Kīts pirmo dzīvokli šajā ēkā iegādājās 2009. gadā, nopērkot 420 kvadrātmetru apartamentus, no kuras paveras gleznains skats uz Sidnejas slaveno ostu. Pārim šis pirkums izmaksāja sešus miljonus ASV dolāru.
Papildus tam iztērēti vēl sepyiņi miljoni dolāru, iegādājoties lielāku blakus esošu dzīvokli, kad tas kļuva pieejams 2012. gadā. Pāris iegādājās arī dzīvokli 19. stāvā 2011. gadā, samaksājot 2,7 miljonus dolāru par mazāku platību, kuru Nikola izmantoja kā mājas biroju.
Dzīvesvietu daudzveidība piešķīra bijušā pāra ikdienai krāsas, un Nikola un Kīts laika gaitā paplašināja savu impēriju, pievienojot arī greznas villas. Viņu pirmais pirkums bija mūzikas mekā Našvilā. Tur pāris iegādājās milzīgu 20 istabu māju 2008. gadā par šķietami saprātīgiem 3,5 miljoniem ASV dolāru. Tā bija viņu galvenā māja visas laulības laikā un patvērums no Holivudas spožajām gaismām. Nikola iepriekš teikusi: “Mēs ar Kītu lieliski pieprotam vienā mirklī izslēgt pasauli, jo mums ir ļoti laba dzīve Našvilā, kas ir vienkārša, klusa un dziedinoša, jo mēs esam to tādu izveidojuši.” Iespējams, ka Nikola pēc šķiršanās saglabās šo īpašumu sev, jo viņai piešķirta galvenā aizbildnība pār abu kopīgajiem bērniem.
Šķirtajam pārim pieder arī piecu guļamistabu māja Beverlihilzā, tika iegādāta par 4,7 miljoniem ASV dolāru un ideāli piemērota Holivudas karalienes Nikolas dzīvei. Teritorijā ir āra baseins ar slidkalniņu un burvīgs skats uz pilsētu no terases.
Pāris pievērsās arī īpašumu iegādei ASV Austrumu krastā. Viņu lielākais pirkums bija dzīvoklis Manhetenas augstceltnes 10. stāvā ar futūristisku liftu, to viņi iegādājās par 13,5 miljoniem dolāru. Viņiem pieder arī mazāks un stilīgi projektēts dzīvoklis modernajā Tribekas rajonā, ko pāris nopirka 2020. gadā par salīdzinoši labu cenu - 5,65 miljoniem ASV dolāru.
Viņi iegādājās arī sešu guļamistabu māju Jaundienvidvelsā, Austrālijā 2008. gadā. Par ēku uz 45 hektāru zemes pāris samaksāja 6,45 miljonus ASV dolāru. Tā ir aktīva saimniecība, kur mitinās alpakas un govis. Teritorijā ir arī viesu kotedža, kas lieliski piemērota tiem, kuri savulaik apciemoja pāri šajā attālajā vietā. Tur ir arī daudz izklaides iespēju ar 18 metru baseinu, kā arī tenisa korts. Šī ir ideāla vieta, kur pavadīt klusas, mierpilnas dienas ārā, kad gribas atpūsties no darba dunas.
Tiesas dokumentos, ko ieguvis izdevums “Page Six”, atklājas, ka Nikola un Kīts ir atteikušies no bērnu un laulātā uzturlīdzekļu maksājumiem. Šķirtā pāra abas meitas – Sandeja Rouza (17) un Feita Margareta (15) dzīvos ar Nikolu 306 dienas gadā. Kīts pavadīs 59 dienas jeb “katru otro nedēļas nogali” ar meitām, norādīts tiesas dokumentos.
58 gadus vecā Nikola un 58 gadus vecais Kīts vienojās nemaksāt bērnu alimentus, atsaucoties uz to, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 100 000 ASV dolārus katram. Viņi arī piekrita nemaksāt uzturlīdzekļus šķirtajam laulātajam, padarot katru pusi atbildīgu par saviem juridiskajiem izdevumiem.
Bijušais pāris nolēma, ka visi īpašumi – tostarp ieguldījumi, bankas konti, transportlīdzekļi un personīgie priekšmeti – tiks sadalīti pēc kopīgas vienošanās, un katrs saglabās to, kas jau ir viņa īpašumā. Nav zināms, vai viņiem bija noslēgts pirmslaulību līgums.
Nikola Kidmena ar vīru, meitām un māsas ģimeni apmeklē “Life Achievement Award” ceremoniju
Nikola atteicās no tiesībām būt klātienē tiesā otrdien, jo bija tikai iepriekšējā dienā atgriezusies no Austrālijas kopā ar savām meitām. Šī vienošanās sekojusi tikai mēnešus pēc tam, kad Kidmena 30. septembrī iesniedza šķiršanās pieteikumu, norādot “nesamierināmas atšķirības”.
Avots, kurš tolaik runāja ar izdevumu “The Sun”, atklāja, ka Nikola un Kīts jau trīs gadus “dzīvojuši atsevišķi” pirms viņu šķiršanās. Informators atklāja, ka Nikolas noslogotais filmēšanas grafiks un Kīta pasaules turneja apgrūtināja pāra iespēju redzēt vienam otru.